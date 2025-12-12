르세라핌/ 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'가 스포티파이에서 1억 스트리밍을 달성했다. 팀 자체 최단기간 1억 재생 돌파다.12일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 지난 10일 기준 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 싱글 1집 타이틀곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'가 1억 136만 1437회 재생됐다. 지난 10월 24일 곡 발표 이후 약 7주 만의 성과다.'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'는 머릿속에서 자꾸 맴돌고 생각나는 르세라핌을 이에 낀 스파게티에 빗댄 곡이다. 반복적인 후렴구가 강한 중독성을 선사하며 다섯 멤버의 다채로운 표정 연기가 퍼포먼스의 '보는 맛'을 더해 세계적으로 뜨거운 인기를 얻었다. 르세라핌은 이 곡으로 커리어하이를 달성했다. 세계 양대 팝차트인 미국 음악 전문 매체 빌보드의 메인 송차트 '핫 100'(50위)과 영국 '오피셜 싱글 톱 100'(46위)에서 팀 최고 기록을 경신했고 2주 연속 차트인했다.르세라핌은 지금까지 스포티파이에서 총 16곡을 '억대 스트리밍' 반열에 올렸다. 'ANTIFRAGILE'(안티프래자일)이 6억, 'Perfecti Night'가 4억, 'Smart', 'CRAZY', 'EASY'가 3억, 'UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)', 'FEARLESS', '이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내', 'Sour Grapes'가 2억, 'Blue Flame', 'Impurities', 'Good Parts (when the quality is bad but I am)', 'HOT', 'FEARLESS (2023 ver.)', '1-800-hot-n-fun', 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'가 1억 회를 돌파했다.르세라핌은 연말을 맞아 한국, 미국, 일본을 아우르는 글로벌 행보를 펼치고 있다. 오는 19일 KBS2 '2025 가요대축제 글로벌 페스티벌', 25일 '2025 SBS 가요대전'에 출연한다. 28일에는 일본 최대 규모의 연말 페스티벌 '카운트다운 재팬 25/26'에 유일한 K-팝 걸그룹으로 참여한다. 이어 31일 미국 최대 규모의 새해맞이 라이브 쇼 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 위드 라이언 시크레스트 2026'(Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026)에 오른다. 르세라핌은 올해 라인업 중 유일한 K-팝 그룹이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr