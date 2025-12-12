사진=윤정수 SNS

방송인 윤정수가 물 오른 비주얼을 과시했다.윤정수는 지난 11일 자신의 인스타그램에 "과연 이게 저인가요? 환 골 탈 태"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윤정수가 다이어트에 성공해 물 오른 비주얼을 보여주고 있는 모습. 그는 "살 빼기 힘들지만 도움 받아서 해봅시다... 나 같은 사람도 하는데 뭐"라며 다이어터들을 응원했다.한편 윤정수는 지난달 30일 방송인 원진서와 백년가약을 맺었다. 원진서는 KBS 리포터, 교통캐스터, 글로벌 날씨 프로그램 진행자 등으로 활약하며 방송 커리어를 쌓았다. 2010년에는 MBC 스포츠 리포터로 활동하면서 광저우 아시안게임 현지 취재를 통해 '광저우 여신'이라는 별명을 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr