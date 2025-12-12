사진=이유비 SNS

배우 이유비가 고급스러운 미모를 자랑했다.이유비는 지난 11일 자신의 인스타그램에 "서울국제영화대상 감사합니다🖤"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속 이유비는 스웨이드 재질의 블랙 드레스를 착용하고 시상식에 참석한 모습. 특히 그룹 아이브 멤버 장원영과 똑 닮은 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.한편 2011년 MBN 시트콤 '뱀파이어 아이돌'로 데뷔한 이유비는 배우 견미리의 딸로도 유명하다. 그는 드라마 '세상 어디에도 없는 착한남자', '구가의 서', '함부로 애틋하게', '조선구마사', '유미의 세포들', '7인의 탈출', '7인의 부활' 등 다양한 작품에 출연해 열연을 펼쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr