이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'

아나운서 출신 방송인 박은영이 둘째 임신에 관한 사연을 밝혔다.11일 이지혜의 채널 '밉지 않은 관종언니'에는 "방송불가! 이지혜 노산도 한방에 임신 가능한 남편들은 절대 모르는 역대급 사우나 토크"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 박은영은 "첫째 가지기 전에 몇 번 유산이 있었다"며 "둘째는 한 번에 자연임신으로 성공했다"며 44세에 둘째 임신을 하게 됐다고 밝혔다.첫 시험관 시술에 대해 "2024년 12월부터 준비했다. 미리 배아를 모아두고 4월부터 이식을 해야 1월생 (아기가) 나오니"며 "첫 이식에서 바로 성공했다. 아직 배아가 6개나 남아 있다"고 덧붙였다.이를 듣던 이지혜는 "되게 건강하다"고 감탄했고, 나비가 "또 이식할 수 있냐"고 묻자 박은영은 "45세라서.. 남편이 '애 낳다가 죽을 수 있다. 미친 거 아니냐'고 말리더라"고 솔직하게 털어놨다.이날 나비도 임신 경험을 공유하며 공감해 눈길을 끌었다. 그는 "둘째 임신 중인데 한 방에 아이가 생겼다. 왜냐하면 우리 남편이 전에 정자 검사를 받은 적이 있다. 나는 난소 나이가 24세가 나왔다"고 말해 놀라움을 안겼다.한편 박은영은 2019년 3살 연하 사업가와 결혼, 슬하에 아들을 두고 있다. 또한 44세의 나이에도 시험관 시술 끝에 둘째를 임신했다고 고백해 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr