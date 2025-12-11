"내가 뇌신경 마비?"…김영철, 허위 내용 작성한 블로거에 '분개'

개그맨 김영철이 블로거에게 분노를 표출했다.김영철은 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "이거 쓰신 ㅇㅇ님? 알고 정확하게 써주시던지.. 이건 내려주세요. 안에 내용도 극단적으로 쓰시고"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한 블로거가 자신의 블로그에 김영철과 관련된 게시물을 올린 모습. 제목은 '김영철 뇌신경마비…어떻게 됐나' 였다.이에 김영철은 "저는 장이 일시적으로 마비된 '마비성 장폐색'이다. 뇌신경 마비가 아니다"라며 글의 내용이 사실이 아니라고 알렸다. 그러면서 "여름에 있었던 일을 12월에 올리시고.."라며 빨리 지워줄 것을 촉구했다.앞서 김영철은 지난 여름 일시적인 장폐색 마비 증상으로 병원에 잠시 입원했었다.한편 김영철은 오랜 기간 SBS 라디오 '김영철의 파워FM' 진행자로 활약하면서 아침마다 청취자들과 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr