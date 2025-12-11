'케이팝 데몬 헌터스' 헌트릭스/ 사진=넷플릭스

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)에 등장하는 걸그룹 헌트릭스가 미국 경제 전문지 포브스가 발표한 '세계에서 가장 영향력 있는 여성 100인' 명단에 포함됐다. 이 작품을 연출한 매기 강 감독 역시 같은 명단에 오르며 주목을 받았다.포브스는 11일(한국시간) 재산 규모와 언론 노출도, 영향력, 활동 범위 등을 기준으로 평가한 올해의 영향력 있는 여성 100인을 공개했다. 포브스는 '케데헌의 여성들'을 100위에 배치하며 문화계의 두드러진 사례로 언급했다.포브스는 이 작품에 대해 "악마들과 싸우는 K팝 걸그룹을 그린 애니메이션 '케데헌'은 2025년을 대표한 문화적 현상이었다"고 설명했다. 이어 "이재, 오드리 누나, 레이 아미가 부른 헌트릭스의 OST '골든'이 지난 8월 빌보드 차트 1위를 기록했다"며 "걸그룹의 노래가 빌보드 차트 1위에 오른 것은 2001년 데스티니 차일드의 '부티리셔스' 이후 처음"이라고 의미를 짚었다.포브스는 매기 강 감독과 소니 픽처스 프로듀서 미셸 웡의 인터뷰 내용도 소개하며 "'케데헌'의 현재 영향력과 앞으로의 잠재력은 '케데헌의 여성들'이 공동으로 명단에 포함된 배경"이라고 강조했다.국내 인물 중에서는 이부진 신라호텔 사장과 최수연 네이버 대표가 각각 90위와 91위에 이름을 올렸다.포브스의 세계 여성 파워 100인 선정은 올해로 22번째다. 이번 명단에 포함된 여성들의 경제력을 합산한 규모는 약 37조 달러(약 5경 4275조원)로 집계됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr