가수 화사(HWASA)가 신설된 ‘빌보드 코리아 핫100’ 차트의 첫 1위 주인공이 된 소감을 전했다.화사는 빌보드 본사와 빌보드코리아가 새롭게 공개한 ‘빌보드 코리아 핫100’ 차트에서 신곡 ‘Good Goodbye’(굿 굿바이)로 초대 1위에 올랐다. 그는 빌보드 측을 통해 “빌보드가 새로 개설한 차트에서 첫 번째 1위를 하게 돼 영광”이라며 “모든 ‘첫 번째’라는 건 항상 의미 있는 일인 것 같다. 감사하다”고 밝혔다.곡의 반응에 대해서는 “이 노래가 누군가에게 위로가 되길 바란다고 했는데, 그 소원이 현실이 된 것 같아 가장 행복하다”고 전했다.‘Good Goodbye’는 역주행 열풍 속에서 2주 연속 ‘빌보드 코리아 핫100’ 1위, ‘빌보드 월드 디지털 송 세일즈’ 차트 1위를 기록하며 글로벌 성과를 내고 있다. 또한 지난주 43위로 첫 진입한 ‘빌보드 글로벌 200’에서는 32위로 11계단 상승했다.국내에서도 상승세가 이어지고 있다. 화사는 11일 발표된 49주차 써클차트(2025.11.30~12.6)에서 ‘Good Goodbye’로 디지털·스트리밍·BGM 등 6개 부문을 2주 연속 석권했다.‘I Love My Body’, ‘NA’, ‘Good Goodbye’ 등 자신만의 개성이 뚜렷한 음악을 연이어 선보이며 활발히 활동 중인 화사는 글로벌 차트에서도 의미 있는 기록을 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr