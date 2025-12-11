불륜 오해 풀었다더니…장기용♥안은진, 핑크빛 몰아친다 "주저하지 않아" ('키괜')

사진제공=SBS

장기용과 안은진의 한집 로맨스가 펼쳐진다.지난 10일 방송된 SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서! 9회 엔딩에서 고다림의 모든 비밀(유부녀가 아니었다는 사실)을 알고 속상함과 서운함이 뒤섞인 감정 폭풍에 휘말렸던 공지혁이 드디어 직진 사랑을 결심했다. 김선우(김무준 분)에게 고다림을 보내고 싶지 않은 마음에 그녀를 붙잡고 박력 있게 입을 맞춘 공지혁의 모습은 이후 펼쳐질 두 사람의 설렘 폭발 로맨스를 기대하게 했다.이런 가운데 11일 ‘키스는 괜히 해서!’ 제작진이 10회 본방송을 앞두고 고다림의 집에서 함께 시간을 보내는 공지혁과 고다림의 모습을 공개해 이목을 집중시킨다.공개된 사진은 10회 한 장면을 포착한 것. 사진 속 공지혁과 고다림은 고다림 집 주방에 나란히 서서 알콩달콩 즐거운 둘만의 시간을 보내고 있다. 또 다른 사진에서는 공지혁이 자신의 엄마 김인애(남기애 분), 고다림의 엄마 정명순(차미경 분)과 옹기종기 모여 앉아 앨범으로 보이는 것을 함께 보고 있다. 세 사람의 얼굴 가득한 미소가 보는 사람까지 기분 좋게 한다.반면 고다림은 세 사람이 함께 보던 앨범을 확 끌어안은 채 다소 당황한 듯한 표정을 짓고 있어 웃음을 유발한다. 어쩌다 공지혁과 고다림이 고다림의 집에서 함께 시간을 보내게 된 것일지, 고다림을 향해 직진을 결심한 공지혁이 한집에 있는 동안 고다림에게 얼마나 애정공세를 쏟아낼지 이목이 쏠린다.‘키스는 괜히 해서!’ 제작진은 “10회에서는 공지혁과 고다림의 알콩달콩 설레는 모먼트를 많이 만날 수 있다. 특히 더 이상 감정을 숨기지도, 주저하지도 않기로 한 공지혁의 변화가 여성 시청자들의 가슴을 두근두근 뛰게 할 것이다. 장기용, 안은진 두 배우의 사랑스러운 로맨스 케미에도 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr