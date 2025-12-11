사진=텐아시아DB

'하트맨' 권상우, 박지환이 티키타카 케미를 선보였다.11일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '하트맨'의 제작보고회가 열렸다. 최원섭 감독과 배우 권상우, 문채원, 박지환, 표지훈이 참석했다.'하트맨'은 비밀이 있는 승민(권상우 분)이 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하는 코미디 영화다.권상우는 뮤지션의 꿈을 접고 악기 판매점을 운영하며 현실을 살아가는 승민 역을 맡았다. 박지환은 승민의 단짝 친구이자 전업주부의 삶을 살고 있는 원대를 연기했다.박지환은 권상우와의 작업에 대해 "상우 형은 스타이고 선배 배우이지 않나. 그런데 이렇게 사랑스러운 선배는 처음이었다. 스윗하고 멋있고 후배들에게 격없이 대해주셔서 반했다. 이미 유명하시지만 '좋은 형'이라고 소문내고 다녔다"라고 말했다. 또한 박지환은 권상우에 대해 "블랙홀 같은 배우다. 헤어 나올 수 없다"며 "끝나고 '술 한 잔 사달라'하면 맛있는 걸 사주셨다. 형 집에도 놀러 갔다"라고 자랑했다.권상우는 "저는 원래 지환이 팬이었다. 영화 촬영하고 지환이에게 안부 전화 몇 번 했는데, 지환이는 연락이 없더라. 지환이는 대한민국에서 가장 바쁜 배우"라며 서운함을 토로했다.반면 권상우는 후배들의 카톡에 '칼답'을 한다고. 이에 권상우는 "나한테 20분 동안 답이 없다면 그 사람은 아웃이다"라고 말해 폭소케 했다.'하트맨'은 오는 1월 14일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr