'미스터트롯2' TOP4 나상도, 제33회 ‘대한민국문화연예대상’ 최우수상

‘미스터트롯2’ TOP4 가수 나상도가 ‘대한민국문화연예대상’에서 최우수상을 수상했다.나상도는 지난 10일 그랜드 하얏트 서울호텔 그랜드볼룸에서 개최된 제33회 ‘대한민국문화연예대상’ 시상식에서 성인가요부문 최우수상을 받았다. 이번 시상식에서는 영화, 드라마, 가요, K-POP, 뮤지컬 등 국내외 예술 분야 5개의 대상, 20개 부문상 및 각 분야에 10개 부문상 등 총 70명에게 시상이 이뤄졌다.나상도는 2017년 싱글 '벌떡 일어나'를 데뷔한 이후 TV조선 '미스터트롯2'에서 최종 4위를 차지했다. 이후 ‘중증건강센터’, ‘트롯 올스타전 금요일밤에’ 등 다양한 방송에 출연했다. 또 BTN라디오 '쾌남열전' DJ로도 활약 중이다. 이어 지난 9월 신곡 ‘어쩌라고’를 발매하며 활발한 행보를 이어가고 있다.‘대한민국문화연예대상’은 부산국제영화제, 대종상영화제, 청룡영화제와 함께 한국을 대표하는 4대 시상식이다. 국내 문화발전을 위해 헌신해 온 공로자들에게 감사와 축하를 전하는 자리다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr