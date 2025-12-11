'미스터트롯2' TOP4 나상도, 제33회 ‘대한민국문화연예대상’ 최우수상
‘미스터트롯2’ TOP4 가수 나상도가 ‘대한민국문화연예대상’에서 최우수상을 수상했다.

나상도는 지난 10일 그랜드 하얏트 서울호텔 그랜드볼룸에서 개최된 제33회 ‘대한민국문화연예대상’ 시상식에서 성인가요부문 최우수상을 받았다. 이번 시상식에서는 영화, 드라마, 가요, K-POP, 뮤지컬 등 국내외 예술 분야 5개의 대상, 20개 부문상 및 각 분야에 10개 부문상 등 총 70명에게 시상이 이뤄졌다.

나상도는 2017년 싱글 '벌떡 일어나'를 데뷔한 이후 TV조선 '미스터트롯2'에서 최종 4위를 차지했다. 이후 ‘중증건강센터’, ‘트롯 올스타전 금요일밤에’ 등 다양한 방송에 출연했다. 또 BTN라디오 '쾌남열전' DJ로도 활약 중이다. 이어 지난 9월 신곡 ‘어쩌라고’를 발매하며 활발한 행보를 이어가고 있다.

‘대한민국문화연예대상’은 부산국제영화제, 대종상영화제, 청룡영화제와 함께 한국을 대표하는 4대 시상식이다. 국내 문화발전을 위해 헌신해 온 공로자들에게 감사와 축하를 전하는 자리다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지