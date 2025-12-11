사진=애니 SNS

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 파격 변신했다.애니는 지난 9일 자신의 인스타그램에 귀여운 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 애니가 콘셉트 촬영에 한창인 모습. 특히 애니는 길었던 머리에서 단발 머리로 깜짝 변신해 눈길을 끌었다.한편 애니는 신세계 이명희 회장의 손녀로 데뷔 전부터 유명세를 탔다. 그는 지난 6월 혼성 그룹 올데이 프로젝트로 데뷔했다.애니가 몸 담고 있는 올데이 프로젝트는 지난 8일 오후 6시 첫 EP 'ALLDAY PROJECT'(올데이 프로젝트)를 냈다. 이 EP에는 지난달 17일 선공개된 'ONE MORE TIME'(원 모어 타임)과 타이틀곡 'LOOK AT ME'(룩앳미)를 비롯해 총 6곡이 담겼다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr