사진=The Fashion Post

사진=The Fashion Post

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 성한빈이 세련된 비주얼을 과시했다. 앞서 그는 과거 100kg대까지 나갔다가 아이돌이 되기 위해 30kg 이상 감량했다고 밝혔다.프랑스 감성 패션 브랜드 메종 키츠네(Maison Kitsuné)가 최근 패션포스트(The Fashion Post)를 통해 성한빈과 함께한 25FW 컬렉션 'An Uptown City Fox'의 화보를 공개했다.화보 속 성한빈은 파리 감성이 묻어나는 프레피 룩을 입고 등장, 클래식한 테일러링을 현대적으로 재해석해 눈길을 끈다. 특히, 성한빈은 겨울과 잘 어울리는 레이어드 스타일링으로 세련된 분위기 속에서도 위트를 놓치지 않았다. 클래식과 모던이 공존하는 성한빈만의 찬란한 비주얼이 압권이다.성한빈이 속한 제로베이스원은 데뷔 이래 '6연속 밀리언셀러'를 기록하며 명실상부 '5세대 대표 그룹'으로 자리매김했다. 이에 그치지 않고 제로베이스원은 미국 빌보드, 일본 오리콘 등 세계 주요 음악 시장에서 두각을 나타내며 압도적 성장세를 이어가고 있다. 제로베이스원은 잇단 매진 행렬 속에 2025 월드투어 'HERE&NOW'를 성황리에 개최 중이다. 이들은 계약 만료를 앞두고 최근 "2달 연장하기로 했다"고 공식 발표했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr