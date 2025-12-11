이이경, 결국 속내 밝혔다…쏟아진 원성에 "눈치가 없는거야, 솔직한 거야" ('나는솔로')[종합]

사진=텐아시아DB

'나는 SOLO'(나는 솔로) 29기 러브라인에 지각변동이 일어났다.지난 10일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 첫 번째 데이트 후 ‘사랑의 큐피드’ 화살 방향이 바뀐 ‘솔로나라 29번지’의 상황이 공개됐다.이날 영숙, 현숙과 데이트에 나선 영호는 맘에 드는 이성에 대해 현숙을 빼고 영숙, 옥숙은 언급했다. 이에 3MC는 원성을 쏟아냈다. 이이경은 "눈치가 없는 거야. 솔직한 거야"라고 어이없어 했고, 데프콘은 "현숙은!"이라고 언성을 높였다.이후 식당에서 영호는 “옥순 님을 (데이트하고 싶은 여자로) 선택하셨냐?”는 질문을 받고 “지금은 사라졌다”고 답했다. 그는 “(옥순 님이) 장거리 안 된다고 했고, 이상형이 ‘두부상’이라 하셔서”라고 아쉬워했다. 그러면서 영호는 “옥순 님이 저한테 잘 웃어주시고 아이콘택트도 많이 해서 혹했는데, 하루 만에 바로 돌아왔다”며 ‘옥순 염불’을 이어갔다. 텐션이 오른 영호는 자신의 과거 연애사도 줄줄 늘어놨다. 그는 “지금까지 현실적인 연애를 했기 때문에 이젠 이상을 찾고 싶다. 여지껏 100% 좋아했던 여자는 없었다”고 수위 높은 발언을 했다. 두 솔로녀는 순간 얼어붙었고, 영호는 영숙에게 “절 두 번이나 선택해주셔서 고맙다. 아마 최종 선택도 절 해주실 것 같다”며 웃었다. 반면 현숙은 두 사람의 대화를 들으면서 핸드폰만 바라본 채 침묵했다.영호, 현숙의 ‘1대 1 데이트’에서도 이 같은 정적은 계속됐다. 현숙은 “영호 님이 1순위”라면서도 영철-영수에게도 관심이 있다고 말했고, 영호는 “혹시 제가 나중에 영숙 님을 선택해도 안 슬퍼했으면 좋겠다”고 얘기했다. 이어 영호는 “밑에 영숙 님 계시냐?”며 말을 돌렸고, 현숙은 후다닥 자리를 피해줬다. 영호는 영숙의 등장에 화색이 돌았지만, 이내 “영숙 님이 비율이 더 높지만 현숙 님을 선택하더라도 기분 안 나빠하셨으면 좋겠다”고 모호하게 말했다. 데이트 후 영숙은 “오늘 기분은 좋았지만, 옥순 님에 대한 얘기를 계속하더라. 내가 대체재인가?”라면서 찜찜해했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr