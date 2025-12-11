건강기능식품 전문 브랜드 기업 ㈜뉴트리원(대표 권진혁)이 배우 하지원을 신규 모델로 선정했다고 11일 밝혔다.
‘건강에 대한 진심’을 전하는 뉴트리원은 모델 하지원과 함께 건강에 대한 철학을 진정성 있게 전하겠다는 포부를 밝혔다. 평소 하지원은 ‘동안 비법’으로 꾸준한 올리브오일 섭취 루틴을 소개하는 등 저속노화에 높은 관심을 보여왔다. 실제, 하지원은 한 예능 프로그램에 출연해 ‘올리브오일에 밥을 말아먹는 게 비법’이라고 소개하며 대표적인 슈퍼푸드인 올리브오일을 즐겨 먹는 일상을 공개한 바 있다.
뉴트리원은 “배우 하지원은 스스로의 일상을 건강하게 관리하며 웰니스 식품류에도 깊은 관심을 가지고 있어, 건강에 대한 진심을 추구하는 자사의 이미지와 부합한다고 판단했다”며 “국내뿐만 아니라 글로벌에서도 올리브오일과 레몬, 토마토 등을 함께 섭취할 수 있는 ‘듀얼샷’ 품목을 중심으로 함께 소통할 계획”이라고 전했다.
뉴트리원은 올리브오일과 레몬즙을 함께 섭취할 수 있는 ‘올레샷’에 이어 올리브오일과 토마토를 블렌딩한 일명 ‘올토샷(올리브엔 토마토 샷)’ 등 비비랩 브랜드의 듀얼샷 류 제품으로 지중해 건강 식단을 적극 전파 중이다. 최적의 맛과 영양을 고려한 황금 비율로 만나볼 수 있는 ‘올토샷’은 1포로 유기농 올리브오일과 토마토를 간편하게 섭취 가능해 출시와 함께 각광받고 있다. 뉴트리원의 제품은 다양한 온라인과 오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.
한편, 뉴트리원은 배우 하지원의 신규 모델 발탁과 함께 비비랩 듀얼샷을 세계 곳곳에서 선보이며 웰니스 제품류의 성장을 지속해갈 계획이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
