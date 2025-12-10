사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 뜻밖의 선물을 받았다.장원영은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "헤드폰 잃어버렸다구 바로 선물해주는 패밀리 짱"이라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 헤드셋을 선물 받은 모습. 특히 장원영이 홍보 모델로 있는 의상 브랜드 측에서 옷이 아닌 헤드셋을 선물해 줘 눈길을 끌었다.앞서 지난달 23일 장원영은 자신의 SNS를 통해 "이러다 아끼는 헤드폰 잃어버렸다는 슬픈 이야기"라며 기내에서 누워있는 게시물을 올렸었다.한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다.2004년생으로 올해 21세인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 지난 10월부터 11월 2일까지 서울 KSPO돔에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I HAVE)'을 개최하는 등 활발히 활동 중이다.장원영은 주얼리와 헤어 기기를 비롯해 은행, 섬유유연제, 의류, 주류 등 21개 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있어 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 예측되기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr