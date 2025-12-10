'카톡개' 신성록, 43세에 시술 고백했다…"아파서 눈물 쏟아, 지금은 만족" ('라스')

사진=텐아시아DB

배우 신성록(43)이 뮤지컬 ‘한복 입은 남자’ 홍보를 위해 직접 한복을 입고 등장한다.10일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 허성태, 신성록, 정이랑, 김해준이 함께하는 ‘천의 얼굴 내 누군지 아니?’ 특집이 펼쳐진다.신성록은 수백 번, 수천 번 부른 뮤지컬 넘버와 대사를 틀렸을 경우 대처하는 본인만의 노하우를 공유한다. 그는 대사 실수에서 비롯된 에피소드를 설명하며 이를 재연한다.‘뮤지컬계 7급 공무원’이라 불리는 신성록은 팬들의 요청이 있을 때마다 끝까지 자리를 지키는 성실한 팬서비스로 유명하다. 그는 공연이 끝난 뒤에도 팬들의 요청을 모두 들어준다며, 강아지 귀-고양이 귀-핫도그 등 최신 포즈까지 완벽하게 소화해 ‘뮤지컬계 아이돌’ 다운 면모를 자랑한다.MC 김국진의 외모 칭찬에 응답하듯, 과거 제모 레이저 시술 중 눈물을 쏟았던 웃픈 경험도 털어놓는다. “아프긴 했지만, 지금은 매끈해 만족한다”라고 밝힌다.김수현, 전지현 주연 드라마 ‘별에서 온 그대’(2013)를 통해 인연을 맺은 평생 반려견 ‘카톡개’ 이야기도 공개한다. 그는 최근에도 팬이 “카톡개님 사인 부탁드립니다”라는 인사를 했다는 에피소드로 모두를 폭소케 한다.신성록은 허성태와 함께 악역 캐릭터 비교, 분석을 하며 웃음을 더한다. 두 사람은 “나쁜 놈도 다 같은 나쁜 놈은 아니다”라고 말한다. 신성록은 “허성태 형은 직접 뛰는 악역이라면, 나는 뒤에서 지시하는 재벌 악역 스타일”이라고 차이점을 명확히 짚는다.마지막으로 신성록은 뮤지컬 넘버를 직접 열창, 무릎을 꿇으며 노래하는 모습은 모두의 박수를 자아낸다. 이에 MC 장도연은 “지붕 뚫었다”라며 감탄했다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr