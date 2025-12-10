사진 제공=쏘스뮤직

사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 빌보드 글로벌 송차트에서 '롱런 인기' 시동을 걸었다.9일 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(12월 13일 자)에 따르면 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 싱글 1집 타이틀곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'가 이번 주 '글로벌 200'과 '글로벌 (미국 제외)'에 각각 38위, 23위로 랭크됐다. 6주 연속 차트인이다. 홀리데이 시즌송이 차트에 대거 진입한 시기임에도 이들의 굳건한 뒷심이 돋보인다.뮤직비디오 반응도 뜨겁다. 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 게재된 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)' 뮤직비디오는 지난 6일 유튜브 조회 수 5000만 회를 돌파했다. 이 뮤직비디오는 2D 애니메이션 스타일의 배경과 재치 있는 연출, 다섯 멤버의 과감한 비주얼 변신이 눈길을 사로잡으며 극강의 '보는 맛'을 선사해 글로벌 팬들의 많은 사랑을 받고 있다.얼터너티브 펑크 팝(Alternative funk pop) 장르인 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'는 사쿠라와 허윤진이 곡 작업에 참여했으며, 방탄소년단 제이홉이 피처링으로 힘을 보탰다. 미국 빌보드뿐 아니라 일본 주요 차트에서도 호성적을 거둔 이 노래는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 'K-Pop ON'이 최근 선정한 '2025년 베스트 K-팝' 차트 6위에 올랐다. 이는 해당 차트에 포함된 걸그룹의 곡 가운데 가장 높은 순위다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr