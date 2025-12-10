텐아시아 DB

사진 제공 = SBS '신발 벗고 돌싱포맨' 방송 캡처

배우 황신혜가 '돌싱포맨'에서 명불허전 입담을 자랑했다.황신혜는 지난 9일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨’에 배우 윤다훈, 크리에이터 미미미누와 함께 게스트로 출연했다.이날 등장부터 아름다운 외모로 이목을 모은 황신혜는 "탁재훈과 드라마를 두 편을 함께 했는데, 작품에서 두 번 다 나를 완전히 차버렸다. 묘한 인연이다"며 과거 일화를 공개했다. 이어 탁재훈과 실제 연애가 가능한지 물음에 "못 만날 이유도 없지만 굳이?"라고 답했다. 또 탁재훈이 남자로서 어떠냐는 질문에는 "낫 배드"라고 말해 웃음을 자아냈다.이후 황신혜의 과거 사진이 공개되며 '컴퓨터 미인'이라는 수식어에 걸맞게 화려한 미모를 자랑했다. 특히 황신혜는 자신의 플러팅 방법에 대해 "호감 가는 사람한테 다가가질 못하고, 오히려 더 표현을 못한다"며 "상대방을 편하게 해주려고 웃는다"고 설명했다.한편, 황신혜는 최근 큐브 엔터테인먼트와 전속 계약 소식을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr