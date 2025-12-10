사진=최준희 SNS

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 또 성형 수술을 받았다고 밝혔다.최준희는 지난 9일 자신의 인스타그램에 "미간에 붓기 땜시 퉁퉁 부어 있는 거 빼면 이 정도 증말 괜찮지 않나유...?"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에서 최준희는 화장품을 테스트 하고 있는 모습. 그는 "수술한 지 7일차"라며 "눈 밑에 노랗고 붉게 멍이 들었다. 어제 실밥을 풀었다. 붓기가 덜 빠진 상태지만 오늘 화장을 하고 나가야 한다"며 메이크업을 했다. 눈 밑에는 붉은 멍이 길게 있었고, 눈 앞쪽에도 같은 멍이 있었다.이를 본 누리꾼들은 "눈 뭐 하신 거냐. 뒷트임 복원 하신 거냐"고 질문했다. 이에 최준희는 "이것 저것 많이 했다. 이건 따로 영상으로 제작하겠다"고 답했다.앞서 최준희는 지난 7월 자신의 유튜브 채널을 통해 얼굴 윤곽 시술과 눈 뒷트임, 밑트임 수술을 고백했었다.한편 2003년생인 최준희는 과거 루푸스병 투병으로 96kg까지 쪘다가 최근 41kg까지 감량해 많은 관심을 받고 있다. 그는 평소 그룹 아이브 멤버 장원영을 향해 팬심을 공개적으로 드러내고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr