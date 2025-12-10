사진=텐아시아DB

방송인 박나래가 매니저 갑질 및 불법 의료 시술 의혹과 관련해 활동 중단을 선언했음에도 논란은 이어지고 있다. 갈등이 일단락됐다는 취지로 발표된 박나래의 입장을 매니저가 다시 반박하면서 진실 공방이 격화되는 모습이다.박나래의 매니저는 지난 9일 "박나래와 3시간 동안 대화한 건 사실이지만 사과도 받지 못했고 양측에 어떠한 합의도 없었다"고 밝히며 반대 입장을 내놨다.한 매체 보도에 따르면 매니저는 "'한 달 동안 많이 참지 않았느냐. 이제 못 하겠다'고 하자 (박나래가) '그러면 소송하자'고 했다", "오해가 풀렸다는 입장문에 어이가 없었다", "입장문을 내려고 나를 만났다는 생각이 들었다. 어떻게든 시간을 끌어 여론을 바꾸려는 의도로 보인다" 등 여러 주장을 제기한 것으로 전해졌다.앞서 박나래는 매니저 갑질 논란 및 불법 시술 의혹이 제기되자 지난 8일 "웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서, 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각"이라며 "모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다"고 발표했다.당시 박나래는 "지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사했고, 최근까지 당사자들과 이야기할 기회가 주어지지 않아 서로 오해가 쌓였다"며 "여러분의 도움으로 어제 전 매니저와 대면할 수 있었고, 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었다"고 설명했다.이어 그는 "고맙게도 (매니저가) 집으로 찾아와줘서 만났고, 밤새도록 울고 웃으며 함께 얘기했다. 서로 오해를 푼 것 같아 너무 좋다"며 "서로 어떤 시간을 함께한 소중한 사이인지 다시 깨달았다. 서로 이번 일 겪으며 '어른이 된 것 같다'고 말했다"고 적어 화해 무드가 조성된 듯한 분위기를 전하기도 했다. 그러나 해당 매니저가 다시 입장을 반박하면서 상황은 재차 불거졌고, 현재 박나래 측의 추가 입장은 아직 나오지 않았다.한편 서울 강남경찰서는 박나래의 전 매니저들이 특수상해, 허위 사실 적시 명예훼손 등 혐의로 박나래를 고소한 고소장을 접수한 상태다. 또한 박나래가 의사 면허가 없는 이른바 '주사 이모'로 알려진 인물에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹도 제기된 상황이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr