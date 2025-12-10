사진=텐아시아DB

사진제공=바이포엠스튜디오

하정우 / 사진제공=바이포엠스튜디오

하정우 / 사진제공=바이포엠스튜디오

배우 하정우가 감독으로서 또 한 편의 신작 '윗집 사람들'을 내놓았다. 지난 연출작이었던 '로비'를 공개한 지 8개월 만이다. 19금 섹스 코미디 장르지만 노출은 한 장면도 없다는 점도 독특하다.'윗집 사람들'은 밤마다 요란한 층간소음과 교성을 내는 윗집 부부(하정우·이하늬)와 무미건조한 결혼 생활을 보내고 있는 아랫집 부부(공효진·김동욱)가 함께 식사하게 되면서 벌어지는 얘기. 스페인 영화 '센티멘탈'이 원작이다. 하정우가 감독을 맡았으며, 배우로서 출연도 했다. 극 중에서 그는 아내와 뜨거운 결혼 생활을 보내고 있는 윗집 남편 김선생을 연기했다. 최근 서울 소격동의 한 카페에서 하정우를 만나 영화에 관한 여러 얘기를 나눴다.'윗집 사람들'은 하정우가 '롤러코스터'(2013), '허삼관'(2015), '로비'(2025)에 이어 감독으로서 내놓은 네 번째 연출작이다. 그는 지난 4월 세 번째 출연작 '로비'를 공개했는데, 이에 한 해에만 두 편의 연출작을 선보인 감독이 됐다. 하정우는 "공개한 게 아니라 공개를 당한 게 맞다. 투자 배급사의 결정"이라며 웃었다. 이어 "연출자로서 부담스러운 부분이 있다. 한 해 두 편을 8개월 간격으로 내놓는다는 자체가 관객들에게도 피로감을 줄 수도 있지 않나. 그다음 작품에 악영향을 끼치진 않을지 우려된다"고 털어놨다. 그래도 영화계 불황에 두 편을 8개월 간격으로 내놓았다는 점에서 "어쨌든 관객들에게 한국 영화가 계속 만들어지고 살아 숨 쉬고 있다는 것을 보여준다는 맥락에서는 좋은 영향을 준다고 생각한다"고 했다.이번 영화는 19금 섹스 코미디 장르다. 대중성이 떨어질 수 있다는 점 때문에 다소 도전적일 수도 있는 선택. 하지만 하정우는 "선택의 여지가 없었다. 연출자로서는 그것이 가장 올바른 선택이었다. 비즈니스적인 측면에서 타협할 수도 있지만 순수 연출자의 입장에서는 끝까지 가봐야 한다고 생각한다. 어쩌면 순진한 마음이라고 할 수도 있겠다"라고 말했다.뿐만 아니라 하정우는 "이 작품을 단순한 섹스 코미디라고 생각하지 않았다"고 강조했다. 그는 "원작을 봤을 때 '관계 회복'의 메시지가 담겼던 게 좋았다. 부부가 서로를 향한 감정을 다시 깨닫고 관계를 회복하는 드라마가 중점이 되는 작품이다. '그 깊고 큰 울림을 어떻게 끌고 가야 하는가'가 저에게 숙제였고 도전 과제였다. 캐릭터에서 최대한 코미디를 살리면서 그 서사를 완성하자는 게 목표였다"고 말했다.19금이지만 아이러니하게도 노출 장면은 하나도 없다. 하정우는 "불필요하다고 생각했다"고 강조했다. 이에 "노출 없이도 충분히 19금 받는다"고 너스레를 떨었다. 또한 "배우들을 설득할 자신도 없었다"고 했다. 다만 대사 수위 조절에 대해서는 "조절 없었다. 끝까지 갔다"고 했다.이번 작품은 하정우의 전작들에서는 수많은 캐릭터가 등장했던 것과 달리 오로지 주인공 넷이서 이야기를 끌고 간다. 장소도 네 사람의 식사가 이뤄지는 아랫집으로 한정됐다. 하정우는 "고민이 있었다. '롤러코스터', '허삼관', '로비'에는 많은 인물이 나온다. 그 작품들에서는 여러 캐릭터로 뭔가 더 많은 이야기를 보여주고 싶다는 마음이 컸다"고 설명했다. 이어 "'윗집 사람들'을 찍고는 내가 너무 욕심부렸구나 싶더라. 이번 작품을 할 때는 좀 줄여보자고 생각했다"고 전했다.하정우는 실제 화가로도 활동하고 있는데, 영화 속 아랫집 부부의 집에는 하정우의 그림도 걸려 있다. 영화 속 그림 모두 직접 그린 것이냐는 물음에 "메인 그림 하나만 그렸다"고 답했다. 이어 "제 그림을 뽐내려고 한 게 아니라 제작비, 예산 절감 차원에서 그린 것이다. 다른 작가의 그림을 걸면 그것에 대한 돈을 지불해야 하고, 미술팀이 그리면 그만큼 인력이 분산되지 않나. 미술감독님이 메인 작품 하나만 그려줄 수 있냐고 해서 프리 프러덕션 기간에 차근차근 그렸다. 정식 전시한 그림이 아니고 철저히 이 영화를 위해 제작한 그림"이라고 전했다.배우들 역시 출연료를 많이 양보해주면서, 제작비를 더 효율적으로 쓸 수 있었다고. 특히 아랫집 아내 역 공효진은 출연료 양보뿐만 아니라 현장 인원들을 살뜰히 챙기고 하정우에게 '잔소리'도 하며 분위기를 끌어올렸다고. 하정우는 "효진이 '지분'이 많다"고 고마워하면서도 "친여동생처럼 잔소리를 너무 한다. 걔 때문에 맹장이 터졌다"고 하소연해 듣는 사람을 폭소케 했다.하정우는 영화에 윗집 남편 김선생 역으로 출연도 했다. 김선생은 고등학교 한문 교사라 고루할 것이라는 선입견과 달리 감정 표현에 거리낌이 없고 성적인 대화에도 솔직한 '자유인'이다. 지나치게 솔직하고 에너지가 넘친다. 정갈하게 기른 콧수염 때문에 느끼해 보이기도 한다. 만화 같은 독특한 캐릭터에 대해 하정우는 "어떻게 하면 이상해 보일지 많이 생각했다. 콧수염 설정은 촬영 며칠 전에 생각났다. 콧수염을 기르면 좀 더러워 보이겠다 싶었다"며 웃었다.하정우는 이 작품의 숨은 관전 포인트에 대해 "단순 섹스 코미디 영화이거나 하정우식 티키타카 말장난 영화가 아니다. 전 절대 그렇게 생각하고 만들지 않았다. 제 DNA를 심으려고 하지 않았다"며 "이 영화 반전은 관계 회복이라는 드라마"라고 다시 한번 강조했다. 또한 "하정우식 코미디라고 생각하고 왔다가 무언가 마음에 하나 가져갈 수 있는, 눈물 반 방울 정도 충혈될 수 있는 작품이었으면 좋겠다"고 했다. 그러면서 "눈물 흘리게 하고 싶지는 않다. 냉면에 겨자를 넣어서 코끝이 찡한 정도이길 바란다"는 '하정우식 농담'으로 미소 짓게 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr