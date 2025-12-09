사진=이민우 SNS

그룹 신화 이민우가 득녀한 소감을 밝혔다.이민우는 9일 SNS에 "소중한 아이를 건강하게 만났다. 임신과 출산 과정을 옆에서 함께하면서 너무나 감사한 일이고 한 아이의 부모가 되는 건 정말 쉬운 게 아니구나 다시 한번 느끼고 있다"고 말했다.이어 "너무너무 고생한 와이프에게 가장 먼저 고맙고 존경한다고 말해주고 싶다. 그리고 신화의 이민우로서 한 가족의 가장으로서 앞으로도 최선을 다해야겠다 다시 한번 다짐한다. 출산을 축하해 주신 모든 분 감사하다. 우리 네 가족 행복하자! 만나서 반가워 양양아"라고 전했다.또한 이민우는 "제대혈 가치 알리기"라며 "임신 중에는 작은 일에도 아기와 와이프의 건강이 정말 많이 걱정되더라. 특히 일본에서 온 와이프는 초반에 건강보험이 적용되지 않아 보험의 중요성을 더 크게 느끼게 되었는데 그때 제대혈이라는걸 알게됐다"고 했다.그는 "우연히 병원에서 산부인과 소아과 의사선생님들의 영상을 보고 우리 아이의 평생 건강을 지킬 태아보험으로 제대혈을 보관하기로 했다. 제대혈은 출산 시에만 보관할 수 있는 소중한 생명 자원으로, 100여가지 다양한 질병 치료에 활용되고 있다고 한다. 탯줄 속 혈액으로 아픈 이들이 치료받을 수 있다니 너무 감사한 일이다"라고 말했다.끝으로 "평생 단 한 번 얻을 수 있는 소중한 제대혈이 안타깝게 버려지지 않도록, 나도 제대혈 가치 알리기에 동참한다"고 덧붙였다.한편 이민우의 아내 이아미 씨는 재일교포 3세로, 이민우보다 11살 연하다. 그는 6세 딸을 키워 온 싱글맘이다. 이들 부부는 오는 2026년 3월 결혼을 앞두고 있다.소중한 아이를 건강하게 만났습니다.임신과 출산 과정을 옆에서 함께하면서너무나 감사한 일이고 한 아이의 부모가 되는건정말 쉬운게 아니구나 다시 한 번 느끼고 있어요.너무너무 고생한 와이프에게 가장 먼저 고맙고존경한다고 말해주고 싶습니다.그리고 신화의 이민우로서 한 가족의 가장으로서앞으로도 최선을 다해야겠다 다시 한 번 다짐합니다.출산을 축하해 주신 모든 분들 감사합니다~우리 네가족 행복하자!만나서 반가워 양양아~-제대혈가치알리기임신 중에는 작은 일에도 아기와 와이프의 건강이정말 많이 걱정이 되더라고요.특히 일본에서 온 와이프는 초반에 건강보험이 적용되지 않아보험의 중요성을 더 크게 느끼게 되었는데 그때제대혈 이라는걸 알게되었습니다.우연히 병원에서 산부인과 소아과 의사선생님들의 영상을 보고우리 아이의 평생 건강을 지킬 태아보험으로 제대혈을 보관하기로 했습니다.제대혈은 출산 시에만 보관할 수 있는 소중한 생명자원으로,100여가지 다양한 질병 치료에 활용되고 있다고해요.탯줄 속 혈액으로 아픈 이들이 치료를 받을 수 있다니너무 감사한 일인 것 같습니다.평생 단 한 번 얻을 수 있는 소중한 제대혈이안타깝게 버려지지 않도록, 저도 제대혈가치알리기 에 동참합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr