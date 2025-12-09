사진=정다연 기자

조선의 세종대왕과 과학자 장영실로 변신한 배우 신성록과 박은태가 '한복 입은 남자'가 가지고 있는 매력을 전했다.뮤지컬 '한복 입은 남자' 배우들이 9일 오후 서울 충무아트홀에서 언론을 만났다. 이날 행사에는 배우 신성록, 박은태, 연출 권은아, 프로듀서 엄홍현, 음악감독 이성준이 참석했다.지난 2일부터 충무아트홀에서 관객들과 만나기 시작한 '한복 입은 남자'(이하 '한복남')는 이상훈 작가의 동명 장편소설을 원작으로 한다. 조선사 최대의 미스터리로 꼽히는 장영실의 마지막 행적을 모티브로 역사와 상상력을 결합해 새로운 서사를 풀어낸다.작품의 매력에 대해 신성록은 "공연 시작한 지 첫 주가 지났는데, 다양한 연령층이 관람하시기에 좋다"고 언급했다. 그는 "특히 공부하는 아이들과 학생들이 이 작품을 많이 봐주신다면 좋을 것 같다는 생각이 든다"고 강조했다.그러면서도 신성록은 "평소 가슴 속 가까이 두지는 않았지만, 이 작품은 위대한 발견이라는 상상력까지 더해져 있다"며 "평소 잊고 지낸 순수함이라는 감정을 느끼고 싶으신 어른들도 보시면 좋다"고 덧붙였다.박은태는 "샤워하다가 울었다"며 "역사적 사실은 아니지만 '만약 장영실이 이탈리아의 먼 곳에서 조선을 그리워하며 생을 마감했다면 어땠을까' 하는 상상만으로도 눈물이 나고, 오장육부가 뒤틀리는 느낌이다. 깊이 공감된다"고 말했다.그는 또 "이 작품의 매력은 장영실의 생애를 '거창하게' 다루는 데 있지 않다"며 "한 인물의 삶으로 깊이 들어가면, 인간으로서 큰 공감과 위로를 얻는 장면이 많다. 남녀노소 누구나 공감할 수 있는 뮤지컬이 세상에 나왔다고 자부한다"고 첨언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr