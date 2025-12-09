사진제공=에버모어엔터테인먼트

밴드 캐치더영이 롤링홀 무대에서 단독 콘서트를 연다.캐치더영(산이, 기훈, 남현, 준용, 정모)은 2026년 1월 16일 서울 홍대 롤링홀에서 단독콘서트 'THE REAL PROUD : 롤링 31주년 기념공연'을 개최한다.'THE REAL PROUD'는 캐치더영이 활동을 통해 구축해 온 라이브 중심의 밴드 정체성을 반영한 공연 타이틀이다.이번 공연은 캐치더영과 롤링홀의 인연이 이어지는 자리이기도 하다. 캐치더영은 정식 데뷔 전 발매곡 없이 롤링홀에서 첫 단독 공연을 진행했고, 이후 두 번째 단독 공연과 롤링홀 30주년 기념 공연까지 같은 장소에서 무대를 이어 왔다.올해 캐치더영은 '인천 펜타포트 락 페스티벌', 'JUMF 전주얼티밋뮤직페스티벌', '사운드 플래닛' 등 주요 페스티벌에 연이어 출연했다. 동시에 대학 축제, 단독 공연, 버스킹 등 다양한 무대를 오가며 공연 경험을 쌓았다.롤링홀 31주년 공연은 그동안의 활동을 기반으로 한 무대를 선보이는 자리다. 밴드가 페스티벌에서 보여 온 에너지와 공연장의 집중도가 결합된 형태의 공연이 될 전망이다.캐치더영 단독콘서트 'THE REAL PROUD : 롤링 31주년 기념공연' 티켓은 16일 오후 8시 멜론티켓에서 예매할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr