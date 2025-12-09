사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

2022년 진아름과 결혼한 배우 남궁민이 드라마 '키스는 괜히 해서!'에 특별 출연한다.9일 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'의 흥행에 불을 지필 특급 카메오의 정체가 공개됐다. 그 주인공은 '키스는 괜히 해서!'의 연출을 맡은 김재현 감독과 함께 SBS '천원짜리 변호사'로 시청률 신화를 쓴 남궁민과 배우 김지은이다.'키스는 괜히 해서!' 제작진은 오는 10일 방송되는 9회 속 한 장면을 포착한 사진을 공개했다. 사진에는 여전히 찰떡 호흡을 자랑하는 남궁민과 김지은의 모습이 담겨 있다. 나란히 앉아 진지하게 대화를 나누는 모습, 남궁민이 김지은에게 속닥속닥 귓속말을 하는 모습, 먼 곳을 응시하며 한껏 폼을 잡은 능청스러운 모습 등 두 배우의 케미가 돋보인다.남궁민과 김지은의 이번 '키스는 괜히 해서!' 카메오 출격은 '천원짜리 변호사'를 함께한 김재현 감독과의 인연으로 성사됐다. 이에 '키스는 괜히 해서!'에서 두 사람은 '천원짜리 변호사' 속 캐릭터인 천지훈과 백마리로 등장한다. 과연 천지훈과 백마리가 만난 '키스는 괜히 해서!' 속 등장인물은 누구일지 관심이 쏠린다.제작진은 "남궁민과 김지은이 김재현 감독과의 끈끈한 의리로 특별출연 요청에 선뜻 응해 주었다. 오랜만에 한자리에 모인 김재현 감독과 두 배우는 변함없이 최고의 호흡을 자랑하며 티키타카가 돋보이는 유쾌한 장면을 완성했다. 두 배우 덕분에 촬영 내내 웃음이 끊이지 않았다. 다시 한번 두 배우에게 감사의 마음을 전한다. 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.'키스는 괜히 해서!' 9회는 오는 10일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr