데뷔 싱글 가 글로벌 차트서 상승세!

새로운 음악과 월드 투어로 밴드의 글로벌 성장세 입증

AEG Presents Asia가 주최하는 ‘Midnight Til Morning World Tour 2026 in Seoul’ 공연이 오는 2026년 2월 15일 현대카드 언더스테이지에서 개최된다.



미드나잇 틸 모닝(Midnight Til Morning)은 넷플릭스의 글로벌 히트작인 밴드 경연 리얼리티 프로그램 ‘빌딩 더 밴드(Building the Band)’를 통해 탄생한 4인조 신예 밴드이다. 미국과 호주 출신으로 구성된 이 팝 록 밴드는 블라인드 오디션을 통해 호주 출신 코너 스미스(Conor Smith, 22)와 메이슨 와츠(Mason Watts, 25)가 미국 출신 셰인 아펠(Shane Appell, 22), 잭 뉴볼드(Zach Newbould, 22)와 한 팀을 이루었다.



이들은 무대 위에서 뛰어난 케미와 완벽한 하모니로 전 세계 관객들의 주목을 받았다. 그룹 결성 이후 틱톡, 인스타그램 등 SNS와 스트리밍 플랫폼에서 폭발적인 성장을 기록했으며, 강렬한 보컬과 가사에서 느껴지는 진솔함, 그리고 끈끈한 우애로 글로벌 팬들의 마음을 빠르게 사로잡았다.



Midnight Til Morning은 그래미 후보에 오른 프로듀서와 호평받는 유명 비디오 감독으로 구성된 크리에이티브 팀과 함께, 사람들과 깊이 소통하는 음악을 만들어왔다. 특히 데뷔 싱글 <Bye>는 벤슨 분(Benson Boone), 해리 스타일스(Harry Styles), 숀 멘데스(Shawn Mendes) 등 유명 아티스트들의 히트곡을 탄생시킨 세계적인 작곡가들과 협업한 곡이다.



이 곡은 영화 같은 스케일과 깊은 울림을 담은 사운드로 공개와 동시에 놀라운 주목을 받았으며, 밴드의 성공을 예고하며 단순한 바이럴 스타가 아닌 ‘아티스트’임을 증명하였다. 각자 솔로 활동을 하던 멤버들은 독특한 스타일을 하나로 결합해 현대적인 팝과 록을 아우르는 조화로운 사운드를 만들어냈다. 현재 Chugg Music과 계약을 맺고 커리어를 결정지을 데뷔 무대이자 첫 글로벌 투어를 준비 중인 이들은 스크린을 넘어 전 세계 무대에 오를 준비를 마쳤다.



티켓은 2025년 12월 16일 오전 10시부터 2025년 12월 17일 오전 9시 59분까지 아티스트 프리세일과 아티스트 디스코드 프리세일을 통해 구매할 수 있다. 프리세일에 대한 자세한 정보는 Midnight Til Morning 공식 홈페이지에서 확인 가능하다. 일반 판매는 2025년 12월 18일 오전 10시에 시작되며, 티켓 구매 관련 자세한 내용은 공식 예매처에서 확인 가능하다.



글로벌 라이브 이벤트 프로모터인 AEG Presents는 라이브 이벤트의 강력한 영향력에 아티스트 성장에 대한 진정성을 더하는 음악·엔터테인먼트 분야의 글로벌 선두 주자이다. 4개 대륙에서 활동하는 AEG Presents는 예술성과 창의성, 그리고 커뮤니티에 대한 헌신을 기반으로 라이브 이벤트의 기준을 지속적으로 높이고 있다.



AEG Presents는 Coachella Valley Music & Arts Festival, New Orleans Jazz & Heritage Festival 등 아이코닉한 페스티벌을 비롯해 American Express Presents BST Hyde Park와 같은 다양한 공연 이벤트를 기획·주최하며 업계를 선도하고 있다. 또한, The Rolling Stones, Elton John, Taylor Swift 등 세계적인 아티스트들의 글로벌 투어를 진행하며, Goldenvoice, Concerts West, The Bowery Presents 등 유명 파트너 브랜드와의 네트워크를 통해 아티스트 성장과 팬 커뮤니티 구축을 지원하는 독보적인 인프라를 제공하고 있다.



