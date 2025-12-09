[사진 제공: 나무엑터스]

배우 강기영이 일본 팬들과 특별한 네 번째 만남을 가졌다.강기영은 지난 7일 도쿄 요미우리 오테마치홀에서 ‘2025 강기영 Fan Meeting in TOKYO’(2025 강기영 팬미팅 인 도쿄)를 열고 일본 팬들과 만났다. 2022년 이후 매년 일본에서 팬미팅을 이어오고 있는 그는 올해로 팬들과 네 번째 만남을 함께했다.이날 강기영은 오프닝 곡 ‘너에게 닿기를’을 일본어로 부르며 무대에 등장해 팬미팅의 본격적인 시작을 알렸다. “팬들과 더 소통하고 싶어 일본어 공부를 했다”라고 인사를 건네며 다가간 강기영이었다.토크 코너에서는 드라마 데뷔작 ‘고교처세왕’부터 최신작 ‘메리 킬즈 피플’까지 자신의 작품들을 차례로 돌아보며 촬영 비하인드와 캐릭터 관련 에피소드를 밝혔다. 또한 팬들이 직접 선정한 ‘좋아하는 역할 No.1’ 인기투표의 베스트 5 순위를 맞추는 게임에서는 관객석과 활발히 소통하며 대화를 이끌어냈다.이 밖에도 팬미팅에서만 볼 수 있는 다채로운 특별 무대가 이어졌다. 강기영은 RIIZE(라이즈)의 ‘Get A Guitar’(겟 어 기타)를 경쾌한 퍼포먼스로 선보였고, 게임·미션 이벤트와 포토타임으로 즐거운 시간을 이어갔다. 그뿐만 아니라 김필의 ‘기댈 곳’을 감성적으로 부르며 잔잔한 여운을 남긴 그는 피날레로 안전지대의 ‘슬픔이여 안녕’을 열창하며 객석에서 깜짝 등장했다.이처럼 팬들과 함께 웃고 즐기며 공연을 마친 강기영은 “일본에 올 때마다 팬미팅을 빨리하고 싶어서 늘 설렌다. 여러분을 보고 싶어 마음이 계속 두근거리고 긴장된다. 긴장이라는 감정이 보통은 불편할 수 있지만, 팬미팅을 앞두고 느끼는 긴장은 제게 아주 특별한 행복한 긴장”이라며 진심 어린 마음을 드러냈다.이어 “처음부터 잘 알려진 배우로 시작한 사람이 아니라서 ‘팬미팅’이라는 자리가 아직도 꿈처럼 느껴진다. 그 꿈이 깨지지 않도록 앞으로도 더욱 열심히 활동하겠다”라고 앞으로의 각오를 밝히며, “오늘 이곳에서 여러분을 눈에 가득 담았다. 여러분들도 좋은 추억을 안고 돌아가셨으면 좋겠고, 오늘의 기억으로 또 1년이라는 시간을 버텨보겠다. 늘 감사드린다”고 덧붙였다.한편, 강기영은 현재 차기작 영화 ‘H-521’(가제)의 촬영에 한창이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr