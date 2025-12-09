엔믹스/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 엔믹스(NMIXX)가 데뷔 첫 월드투어 개최 소식을 전했다.엔믹스는 9일 공식 SNS 채널에 포스터 이미지를 공개하고 첫 번째 월드투어 'EPISODE 1: ZERO FRONTIER'의 개최 지역과 일정을 발표했다.일정에 따르면 엔믹스는 내년 3월 17일 마드리드를 시작으로 20일 암스테르담, 22일 파리, 24일 프랑크푸르트, 26일 런던, 29일 토론토, 31일 브루클린, 4월 2일 내셔널 하버, 4일 어빙, 7일 오클랜드, 9일 로스앤젤레스를 방문한다. 유럽과 북미를 포함한 총 11개 지역이다. 포스터에는 'AND MORE'가 함께 표기돼 추가 개최지 발표가 예고됐다.엔믹스는 지난달 29일과 30일 인천 인스파이어 아레나에서 첫 월드투어의 시작을 열었다. 그룹 이름을 내건 첫 단독 콘서트로 전 회차 전석 매진을 기록했으며, 릴리, 해원, 설윤, 배이, 지우, 규진은 라이브와 퍼포먼스로 공연을 채웠다.엔믹스는 지난 10월 발매한 정규 1집 'Blue Valentine'으로 좋은 성과를 냈다. 동명 타이틀곡은 멜론 톱100과 일간·주간 차트 1위를 기록했고, 2025년 11월 월간 차트에서도 1위를 이어갔다. 수록곡 'SPINNIN' ON IT'은 영국 음악 매거진 NME가 선정한 '2025 최고의 노래 50'에 포함됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr