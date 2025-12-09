가수 겸 배우 김세정/사진제공= 젤리피쉬엔터테인먼트

가수 겸 배우 김세정이 첫 번째 싱글 앨범 '태양계'로 컴백한다.김세정은 8일 공개된 컴백 포스터와 무빙 포스터를 통해 신보 발매 소식을 전했다. 이번 싱글은 2023년 9월 발매된 정규 1집 '문' 이후 약 2년 3개월 만에 발표하는 새 앨범이다.컴백 포스터에는 자연광과 클래식한 인테리어가 배경으로 담겼다. 흐릿한 실루엣이 포함되며 신보에 담길 감성과 방향성을 암시했다.함께 공개된 무빙 포스터에서는 클래식한 공간을 배경으로 김세정이 뒷모습에서 천천히 돌아보는 장면이 담겼다.김세정은 2016년 '꽃길'을 통해 솔로 활동을 시작했다. 이후 미니 1집 '화분', 디지털 싱글 'Whale', 미니 2집 'I'm', 정규 1집 '문'에서 꾸준히 작사·작곡에 참여하며 음악적 색을 확장해왔다.OST 활동도 이어졌다. 2017년 '푸른 바다의 전설' OST '만에 하나'를 시작으로 '경이로운 소문' 시리즈 OST '재회', '다시 그렇게', '사랑의 불시착' OST '나의 모든 날', 최근 '취하는 로맨스' OST '두 사람'까지 다양한 작품에서 목소리를 더했다.김세정은 현재 MBC 금토극 '이강에는 달이 흐른다'에서 박달이 역을 맡아 배우 강태오와 호흡을 맞추고 있다. 데뷔 10주년을 맞아 내년 1월 서울을 시작으로 총 8개 글로벌 도시에서 팬 콘서트 '2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT 열 번째 편지'를 개최할 예정이다.한편, 싱글 '태양계'는 오는 17일 오후 6시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr