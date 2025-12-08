유재석, 이이경/ 사진=텐아시아 DB

배우 이이경 측이 방송인 유재석 저격 의혹에 선을 그었다.이이경의 소속사 상영이엔티는 "이이경이 유재석을 저격한 게 아니다. 그럴 이유가 없다. 소감 그대로를 받아들여 주셨으면 좋겠다"라고 7일 밝혔다.앞서 이이경은 유재석 저격 의혹에 휩싸였다. 지난 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 개최된 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025'(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025)에서 AAA 베스트 초이스상을 받았다.무대에 오른 이이경은 "축제에는 안 어울릴 수 있는 이야기지만, 최근 일기예보에 없던 우박을 맞은 느낌이었다. 용의자가 회사에 사죄와 선처 요구의 메일을 보내고 있다. 무조건 잡는다"며 억울함을 토로했다.이어 "SNL 보고 있나. 나 이제 목요일 쉰다"고 말했다. 사생활 루머 이후 하차한 MBC '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐') 멤버들을 언급하기도 했다. 이이경은 "하하 형, 주우재 형. 보고 싶다"며 소감을 마무리했다. 이 과정에서 함께 출연했던 유재석은 거론하지 않아 간접적으로 저격한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.한편, 이이경은 사생활 루머로 '놀뭐', KBS '슈돌' 등에서 하차했다. 지난 10월 독일인 여성 A씨는 "이이경과 성적인 내용의 메시지를 주고받았다"고 주장하며 사생활 폭로성 글을 올렸다. 논란이 커지자 A씨는 "단순한 장난으로 시작했는데 생각보다 큰 관심을 받게 됐다"고 사과했고, 이이경 측은 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 그를 고소했다.이이경은 이번 사태로 3년간 고정 출연하던 '놀뭐'에서 하차했다. '놀뭐' 측은 이이경의 스케줄 문제로 인한 자진 하차라고 밝혔지만, 이후 이이경이 제작진으로부터 하차를 권유받았다고 밝혀 파장이 일었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr