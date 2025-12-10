텐아시아 DB

SBS 예능 ‘틈만 나면,’

유재석이 새로운 도전에 나선다.오는 16일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'이 새로운 티저를 공개했다. 티저 속에는 유재석의 달라진 모습이 담겨 있다. 바로 앞선 시즌들을 통해 '웨이팅 알러지'를 공공연하게 표명해온 유재석이 맛집 앞에서 줄을 서고 있는 것.이제훈은 “굉장히 드문 그림이잖아요. 무엇을 먹기 위해서 기다리는 유의 모습”이라고 신기해하며 '틈만나면,'의 애청자임을 깨알같이 인증했다. 어색한 자태로 줄을 서있던 유재석은 “생각보다 좀 많이 기다려야 되나요?”라며 소심하게 질문을 던져 웃음을 자아낸다. 심지어 유재석은 그 잠깐의 시간에도 옆자리 시민에게 “여기는 기다릴 만한 맛집이죠?”라며 소통을 시도한다. 이에 새로운 시즌을 맞아 유재석이 '웨이팅 알러지'를 완벽 극복할 수 있을지 궁금증이 모인다.한편, 이번 시즌 첫 번째 ‘틈 친구’는 ‘모범택시3’의 최강 듀오, 이제훈과 표예진이 출격한다. 화요일 예능 ‘틈만 나면,’은 오는 16일 밤 9시에 방송될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr