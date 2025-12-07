15년째 남편과 별거 중이라더니…오은영, 결국 말 끊었다 "정말 죄송한데" ('결혼지옥')

사진제공=MBC

15년째 별거 중인 '각집 부부'가 등장한다.오는 8일 오후 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 15년째 따로 살며 일상적인 대화조차 나누지 않는 '각집 부부'의 사연이 공개된다. 첫눈에 반해 결혼했던 두 사람이지만 지금은 견고한 마음의 벽을 세운 채 감정의 골만 깊어진 상태라고.이날 방송에서는 결혼 35년 차 '각집 부부'가 오은영 박사를 찾는다. '각집 부부'는 광양, 통영, 여수 세 집을 오가며 15년째 별거 아닌 별거 생활을 이어오고 있다. 자식 내외가 함께 있을 때는 평범한 가족처럼 화기애애하지만, 부부 둘만 남으면 분위기는 얼음장처럼 굳어버린다. 남편은 아내가 말을 걸어도 필사적으로 자리를 피하는가 하면, 일상적인 대화조차 나누지 않는 단절된 모습을 보인다.오로지 딸을 통해서만 소통하고 있다는 '각집 부부'. 두 사람은 서로를 향해 깊은 원망을 토로한다. 남편은 "아내와 한 공간에 있으면 어색하다. 취미도, 성향도 맞는 게 하나도 없다. 아내와 대화하면 몸도 마음도 편하지 않다"라고 호소한다. 이어 남편은 "아내는 폭력적이고 잔인하다. 송곳 같은 사람"이라며 대화를 단절한 결정적 사건을 털어놓는다.아내의 입장은 전혀 달랐다. 남편이 언급한 사건을 전혀 기억하지 못 하는 것. 오히려 아내는 "폭탄 맞는 기분으로 공포 속에서 살았다. 남편은 상식 밖의 극단적인 행동을 했다"고 남편을 향한 울분을 토해낸다. 남편은 아내의 이러한 주장에 "악마화시키지 마"라며 발끈해, 두 사람 사이에 얽힌 진실은 무엇일지 호기심을 증폭시킨다.특히 아내는 오은영이 "정말 죄송한데요"라고 아내의 말을 끊고 이야기를 하려고 해도 끊임없이 본인의 이야기만 했고, 오은영은 결국 "아내분, 여기서 중요한 건요. 7절까지 말하고 계시거든요"라며 심각한 표정을 지었다. 그러면서 아내에게 "남편의 마음이 궁금하신 거잖아요. 제가 봤을 때 남편의 마음은요"라고 해 이목이 쏠렸다.씻을 수 없는 상처로 감정의 골이 깊어질 대로 깊어진 '각집 부부'가 다시 대화를 나눌 수 있을지, 15년간 쌓인 앙금에는 어떤 사연이 숨어 있는 것일지는 이날 오후 9시 방송되는 '결혼 지옥' 148회에서 확인할 수 있다.'오은영 리포트-결혼 지옥'은 12월 한 달간 연말 편성 변경으로 인해 기존 시간대보다 앞당겨진 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr