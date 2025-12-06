이하늬 사진제공=바이포엠스튜디오

이하늬가 임신한 몸으로 '윗집 사람들'을 촬영하게 된 비화를 들려줬다.최근 서울 소격동의 한 카페에서 영화 '윗집 사람들'에 출연한 배우 이하늬를 만났다.'윗집 사람들'은 밤마다 요란한 층간소음과 교성을 내는 윗집 부부(하정우·이하늬)와 무미건조한 결혼 생활을 보내고 있는 아랫집 부부(공효진·김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 이야기. 하정우가 감독 겸 배우로 참여했다. 이하늬는 정신과 전문의이자 남편과 뜨거운 결혼 생활을 보내고 있는 최수경 역을 맡았다.이하늬는 촬영 돌입 직전, 둘째 임신 사실을 알게 됐다고. 이하늬는 "초기였다. 6주차쯤 됐을 때였다"며 "영화 속 장면을 위해 아크로요가 훈련을 하는데 몸이 무겁더라. 혹시나 해서 임신 테스트기를 했는데, 내가 보고 있는 두 줄을 믿을 수 없었다"고 말했다. 이어 "당장 약속해놓은 스케줄이 있으니 마냥 기뻐하기도 힘들었다"고 털어놓았다. 그러면서도 "경력직이 무섭다는 게 할 수 있다는 걸 알잖나. '더 건강한 아이가 나올 수 있다'고 생각하고 스스로 파이팅했다"며 웃음을 터트렸다.그래도 입덧 등 임신 초기 증상으로 촬영이 고됐다. 이하늬는 "촬영용 음식이 앞에 있으니 입덧도 심해지고, 또 엄청 졸렸다. 내 에너지가 몸속 블루베리만 한 아이한테 가는 게 다 느껴지더라"고 전했다. 단기간 컴팩트하게 진행된 스케줄 역시 임산부에겐 쉽지 않았다. 이하늬는 "새벽 5시 반쯤 인천 집에서 나와서 촬영하러 가고, 끝나고 9시쯤 집에 오면 정리하고 10시, 11시 반이면 씻고 자야 했다. 이걸 매일 하다 보니 잠이 더 쏟아지는 거다. 정신 차리려고 촬영장에서 '미치겠다'면서 마사지기도 하고 노래도 부르고 춤도 추고 별짓을 다 했다"며 웃었다.처음에는 촬영 일정에 지장을 줄까 봐 임신 사실을 알리지 않았다는 이하늬. 아크로요가 촬영 중에는 바닥에 떨어진 적도 있다고.이하늬는 "중간쯤에 효진 언니한테만 슥 얘기했다. 언니가 '에?!' 그러면서 놀라더라. 눈치 빠른 조감독님은 제가 촬영하다 '욱' 그러니까 '레몬 같은 거 없냐'며 레몬 캔디를 사 와서 제 입에 넣어주곤 했다. 나중에는 다들 알게 됐다"고 말했다. 이하늬는 자신을 더욱 살뜰히 챙겨준 공효진에게 특히 고마워했다. 그는 "임신 때문에 촬영이 힘들었지만 기쁘고 넉넉하게 해낼 수 있었던 건 효진 언니 덕분이다. 언니가 10에 10할을 해줬다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr