이하늬 사진제공=바이포엠스튜디오

이하늬가 19금 섹스 코미디 '윗집 사람들'의 준비 과정을 밝혔다.최근 서울 소격동의 한 카페에서 영화 '윗집 사람들'에 출연한 배우 이하늬를 만났다.'윗집 사람들'은 밤마다 요란한 층간소음과 교성을 내는 윗집 부부(하정우·이하늬)와 무미건조한 결혼 생활을 보내고 있는 아랫집 부부(공효진·김동욱)가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 이야기. 하정우가 감독 겸 배우로 참여했다. 이하늬는 정신과 전문의이자 남편과 뜨거운 결혼 생활을 보내고 있는 최수경 역을 맡았다.발칙하고 화끈한 대사들로 가득한 19금 섹스 코미디인 '윗집 사람들'. 이하늬는 "나도 보수적인 '유교걸'이다. 차마 이해하지 못하는 단어도 있었고 처음 본 낯선 단어들도 있었다. 19금을 넘어 39금"이라며 웃었다. 이어 "단어를 모를 땐 구글에 자체적으로 검색해보기도 했다"고 전해 웃음을 자아냈다. 또한 "조감독님이 조사를 많이 했고, 실제로 자유로운 성생활을 즐기는 분들을 만나 그분들에게 듣고 저희에게 많이 알려줬다"고 작품 준비 과정을 전했다.이하늬가 이 작품에 출연을 결심한 이유는 무엇일까. 그는 "최수경 캐릭터가 가진 매력 때문에 하겠다고 했다. 어떤 캐릭터는 '공감이 돼서' 하고 싶기도 하고, '내가 잘할 수 있을 것 같아서' 하고 싶기도 하다. 그런데 최수경은 겉모습과 속이 상반된 '또라이' 같은 매력이 있었다. 이상한 말을 아무렇지 않게 내뱉는 인물이다. 제정신 아닌 말을 제정신으로 하는 캐릭터"라고 말했다. 이어 "제가 한 번도 내뱉지 못한 말들을 아무렇지 않게 하는 인물, 그 캐릭터를 내가 어디까지 소화할 수 있을지 해보고 싶었다. 나한테는 도전이었다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr