/사진 = 피네이션

가수 화사가 물오른 미모를 과시했다.화사가 5일 공식 SNS를 통해 ‘HWASA 2026 SEASON’S GREETINGS [MARIA]’(화사 2026 시즌스 그리팅 마리아) 콘셉트 포토 3종을 공개했다. 사진에서 화사는 흑백 톤의 이미지에서 세련되고 시크한 분위기를 보여주며 다양한 스타일링을 소화했다.화사는 최근 싱글 ‘Good Goodbye’(굿 굿바이)로 국내 주요 음원 차트 6곳에서 퍼펙트 올킬을 달성하고, 2025년 48주차 써클차트에서도 6개 부문 1위를 기록했다. 해당 곡은 빌보드 글로벌 200 43위, ‘빌보드 월드 디지털 송 세일즈’ 2위에 올랐으며, 신설된 ‘빌보드 코리아 핫100’ 첫 1위를 기록했다.화사는 2023년 피네이션과 전속계약을 체결한 이후 ‘I Love My Body’(아이 러브 마이 바디), ‘NA’(나), ‘Good Goodbye’ 등을 발표하며 활동을 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr