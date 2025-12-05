사진제공=SBS

2018년 강수지와 결혼한 김국진이 SBS 건강 정보 프로그램 '트루맨쇼'의 MC로 발탁됐다.'트루맨쇼'는 일상 건강 정보를 실제 실험과 검증으로 그 효과와 진실성을 입증하는 프로그램이다. 과학적 절차를 통해 건강 정보를 분석, 신뢰성 있는 결과를 제시하며 시청자에게 정확하고 근거 있는 정보 전달을 목표로 한다는 것이 제작진 측의 설명이다.이번 프로그램은 김국진이 진행을 맡게 됐다. 침착하고 재치 있는 진행을 보여주는 그는 다양한 예능 및 교양 프로그램으로 신뢰를 구축했고, 친근한 소통 능력으로 정보를 효과적으로 전달한다. 또 다른 MC로는 이윤아 SBS 아나운서가 발탁됐다. 이 아나운서는 명확하고 안정감 있는 진행으로 시청자에게 편안함을 선사할 예정이다.'트루맨쇼' 1회 주제는 '관절'로, 관절 건강과 올바른 보행 습관의 중요성을 조명하며, 무릎 관절염의 주요 원인 및 예방을 위한 염증 관리, 근력 강화 방법을 구체적으로 제시한다. 보행의 문화·역사적 맥락과 과학적 데이터를 결합하고, 역사적 인물 사례 및 고생물학적 근거를 활해여 정보를 전달한다.'트루맨쇼'는 실험과 증명을 통해 의학적 정보를 검증하며, 3D 보행 분석과 무중력 보행 검사로 검증맨의 걸음 문제 및 통증 원인을 규명하고, 올바른 보행 자세와 습관의 중요성을 강조한다. 아울러 'ㄱ'대학 한국연구재단 기초연구실의 항염 실험을 통해 관절염 통증 완화의 새로운 가능성도 제시한다.'트루맨쇼'는 6일 오전 8시 40분, 첫발을 내디딘다. 1회에는 MC 김국진, 이윤아 아나운서와 함께 과학 커뮤니케이터 이재범, 정형외과 전문의 위찬국, 해부학 교수 이재호가 출연한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr