가수 나영이 올 겨울 함께 겨울 낚시 가고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 27일부터 이번달 3일까지 '올 겨울 함께 겨울 낚시 가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 나영이다. 2021년 데뷔한 나영은 중2 때 도전한 ‘전국노래자랑’에서 인기상을 받으며 노래에 재능을 보였다. 이후 나영은 TV 조선 '미스트롯 3' TOP 7에 진출하면서 이름을 알렸다. 선천성 청각장애를 가진 사실을 밝혔던 나영은 특유의 밝고 씩씩함을 잃지 않으며 1라운드 올하트를 시작으로 5라운드 1위를 차지하면서 준결승에 진출했다. 준결승에서는 화제의 신곡 ‘99881234’로 2위를 차지하며 강력한 우승 후보로 주목받았으며, 최종 결승 5위를 차지했다.2위는 가수 김의영이 차지했다. 그는 2020년 TV조선 '미스트롯2'에서 TOP 5에 오르며 트로트 가수로 본격 데뷔했다. 김의영은 지난달 24일 방송된 KBS1 '가요무대'에서 이미자의 '여자의 일생'을 재해석해 불렀다. 지난 5월에는 프로듀서 김형석이 참여한 네 번째 싱글 'STARTrot PART.1'을 발표했다. 타이틀곡 '하고 싶은 거 다 해'는 밝고 경쾌한 댄스 트로트로, 김의영 특유의 시원한 매력이 담긴 곡이다.3위는 가수 김양이 이름을 올렸다. 김양은 지난달 2일 방송된 KBS2 '편스토랑'에서 가족사를 공개했다. 김양은 “그래도 요새 많이 호전되셨다”라며 “작년에 아빠가 돌아가셨다. 아버지를 떠나보내고 느꼈다. 나는 평소에 부모님 영상을 많이 찍어놨는데, 그렇게 남겨둔 영상들이 지금 너무 귀하게 느껴지더라. 살아 계실 때의 목소리를 들을 수 있어 너무 감사하고 행복하다”라고 털어놨다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '한겨울, 목도리 둘러주고 싶은 남자 가수는?', '한겨울, 목도리 둘러주고 싶은 여자 가수는?', '한겨울, 목도리 둘러주고 싶은 남자 트로트 가수는?', '한겨울, 목도리 둘러주고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr