승승장구하던 개그우먼 박나래의 커리어에 큰 상처가 생겼다. 그가 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹이 들불처럼 번지고 있다. 논란에도 불구하고 박나래의 소속사는 이틀째 침묵을 지켰다. 입장을 밝히라는 목소리가 점점 커지는 가운데, 누리꾼 다수는 이번 논란에 대해 "일단 지켜보자"는 반응을 보인다.이번 사건이 시작된 건 지난 4일이다. 당일 한 매체는 "박나래가 자신의 소속사 주식회사 앤파크의 전 매니저들에게 약 1억원 규모의 손해배상 청구 소송을 당할 예정"이라고 보도했다. 이 매체는 "박나래의 전 매니저들이 지난 3일 서울서부지방법원에 박나래 소유의 부동산에 대한 가압류 신청을 했다"며 "재직 당시 박나래의 갑질 때문에 피해를 봤다는 게 이들 주장의 핵심"이라고 전했다.전 매니저들은 이번 사건에 대해 "박나래가 안주 심부름과 파티 뒷정리는 물론 술자리 동행과 대기 그리고 가족 일을 대행하게 하는 등 사실상 가사 도우미 대하듯 부렸다"고 주장하고 있다. 술을 마시지 않는다는 이유로 폭언을 들은 사례도 있었다고 했다. 한 매니저는 "박나래가 화가 난 상태에서 던진 술잔에 맞아 다쳤다"고 했다. 병원 예약과 대리처방 등 의료 심부름을 떠맡기도 했다고 덧붙였다.업무 관련 비용 정산 문제도 있었다고 이들은 주장했다. 전 매니저들은 "회사 업무를 보며 쓰는 비용은 물론, 사적으로 지시받아 구매한 식자재·주류 등의 비용까지 제때 정산되지 않았다"고 했다. 결국 이들은 더는 버티기 어렵다고 판단해 퇴사를 선택한 것으로 전해졌다. 퇴사 과정에서 소속사에 미정산 비용 처리를 요청하자 "명예훼손과 사문서위조로 고소하겠다"는 경고가 돌아온 것으로 알려졌다.논란에도 박나래의 소속사는 이틀째 침묵하고 있다. 박나래가 복수 매체 통해 "매니저들이 별일 없이 그만두더니 갑자기 가압류를 신청했다"며 마음 아프다는 심경을 전했을 뿐이다.박나래는 평소 대중에게 '선행의 아이콘' 이미지였다. 여러 연예인이 각종 예능과 박나래 개인 유튜브 채널에서 "박나래에게 빚을 많이 졌다"고 미담을 풀기도 했다. 배우 장광의 딸이자 개그우먼 미자는 "본인도 어렵던 시절 한결같이 베풀던 친구"라며 "이렇게 계산 없이 베푸는 사람을 나는 살면서 처음 봤다"고 했다.그룹 우주소녀 멤버 김지연은 "우리가 신인일 때, 누군지도 잘 모를 때부터 잘 대해 준 사람은 박나래밖에 없었다"고 했다. 지켜보던 육성재는 "신인 때 그렇게 잘해준 사람들은 평생 기억에 남는다"고 말하며 박나래의 성품을 치켜세웠다.이 외에도 개그계 후배들이 방송에 나와 박나래에 대해 "개인적으로 용돈을 주거나 밥을 사주는 일이 많았다"고 종종 말했다. 제작진 사이에서는 "스태프 이름을 전부 외우는 스타일이고, 밤샘 촬영 후에도 스태프의 먹을 것을 챙겨 온다" 등의 미담이 알려졌다.무명 시절부터 기부 활동을 했던 사실도 여러 언론을 통해 보도됐다. 직접 밝히지 않고 조용히 익명 기부를 했다가 나중에 단체를 통해 알려진 사례도 있다.평소 좋은 얘기를 많이 들은 덕분일까. 이번 논란이 결코 가볍지 않음에도 박나래의 SNS 분위기는 차분하다. 연예계에서 부정적 이슈가 터지면 그 연예인의 SNS 댓글 창이 비난 글로 도배되는 경우가 많은데, 이번에는 다르다. 대부분의 누리꾼은 "믿고 있을게요", "한쪽 말만 듣고 마녀사냥해서는 안 된다"는 반응을 보인다.한 누리꾼은 "기안84, 서장훈 이런 사람들은 인성 별로인 것 같으면 멀리하던데, 그런 사람들이 박나래 칭찬하는 것 보면 이번 논란은 말도 안 된다"고 했다. 다른 누리꾼은 "강형욱 훈련사도 갑질 논란으로 난리 났지만 결국 직원들끼리 짜고 친 걸로 밝혀졌고, 결국 무혐의로 결론 났다"고 했다.박나래는 10년이라는 긴 시간 동안 무명 연예인이었다. 무관심과 아무도 찾지 않는 헛헛함을 누구보다 잘 알고 있다는 걸 방송에서 종종 언급했다. 현재 소속사의 침묵이 길어지고 있고, 그 사이 박나래의 평소 술버릇 등이 재조명되고 있다. 박나래 측의 빠른 입장 표명이 필요해 보인다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr