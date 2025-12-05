/ 사진제공=O3 Collective
배우 이준호가 호흡을 맞췄던 김민하에 대해 언급했다.

최근 서울 성수동의 한 카페에서 tvN '태풍상사'에 출연한 배우 이준호와 만나 이야기를 나눴다.

'태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍(이준호 분)의 성장기를 그린 작품이다. '태풍상사'는 첫 회 시청률 5.9%로 시작해 마지막 회 10.3%라는 자체 최고 시청률로 종영하며 유종의 미를 거뒀다. 펀덱스(FUNdex)가 발표한 TV 부문 화제성에서도 방영 내내 1위를 유지하는 등 뜨거운 화제성을 보였다.

이준호는 작품이 가진 시대적 배경에 대해 "IMF라는 시대적 특성이 뚜렷한 이야기였다. 그 시절을 겪은 세대와 잘 모르는 세대 사이에서 연결고리가 되어줄 수 있는 작품이라고 생각했다"라고 설명했다. 그는 이어 "그때의 낭만과 사랑을 담아낼 수 있다는 점에서 풀어보고 싶은 이야기였다"고 덧붙였다.
그러면서 상대 배우인 김민하에 대해서도 언급했다. 김민하가 과거 2PM 팬클럽 '핫티스트' 출신이었다는 사실에 대해 이준호는 처음엔 믿기 어려웠다며 "안 믿었다. 으레 하는 말이겠거니 했다"며 "진짜라고 하길래 '멤버들 사인 다 받아줄까'라고 장난칠 정도로 편하게 받아들였다" 고 웃었다.

이어 "처음엔 설마 했다가 나중에는 정말 고맙더라"며 "팬클럽 몇 기였는지, 뭘 좋아했는지 물어보고 싶었지만, 상황상 물어볼 수가 없었다. 계속 핫티스트였다고 말해줘서 '내가 이런 말을 듣는 나이가 됐구나' 싶고 많은 걸 깨닫게 된 하루였다"고 덧붙였다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

