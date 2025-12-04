/ 사진=텐아시아 DB

방송인 박명수가 시술로 얼굴이 달라진 연예인들을 향해 일침을 가했다.4일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 빽가와 이현이가 게스트로 출연했다. 이날 방송에서는 연말 모임에서 지인들에게 "요즘 뭐 하냐"며 꼬치꼬치 묻는 친구가 부담스럽다는 사연이 소개됐다.이현이는 "물어보면 절대 말 안 해주는 사람도 답답하다. 뚜렷하게 달라졌는데 '예뻐졌다'고 하면 '잘 먹어서 그래'라고 넘기는 것도 얄밉다"라고 말했다.박명수는 "연예인도 그렇다. 갑자기 얼굴이 변했는데 식이요법, 운동했다고만 말하는 경우가 있다"며 공감했다.빽가는 "우리 팀은 오히려 자랑한다. 얼마 전에도 셋이서 라미네이트를 했다. 방송 나가서 이 보이고 자랑했다. 리프팅 레이저도 받았다"고 말해 웃음을 유발했다.박명수는 "하고도 안 했다고 말하는 건 별로다"라고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr