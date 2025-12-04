사진=MBC

극 중 지성과 오세영 부부 사이에 팽팽한 관계의 기류가 흐른다. 실제로 이보영과 2013년 결혼한 지성은 1977년생이며, 오세영은 1996년생으로 두 사람은 19살의 나이 차이가 난다.2026년 1월 2일(금) 첫 방송 예정인 MBC 새 금토 드라마 '판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다.극 중 지성은 해날로펌의 사위이자 '머슴판사'로 불리는 이한영 역을, 오세영은 해날로펌의 막내딸 유세희 역을 맡았다. '판사 이한영' 측은 3일 지성과 오세영 부부의 미묘한 관계가 담긴 투샷 스틸을 공개, 두 사람이 펼칠 애증의 서사에 불씨를 잡아당겼다.지성이 맡은 이한영은 초라한 배경을 가진 판사로, 더 높은 곳을 향해 올라가겠다는 마음을 먹고 유세희와 결혼해 해날로펌의 '머슴판사'가 됐다. 돈과 안락함에 대한 욕망으로 맺어진 부부의 연이기에 한영과 세희 사이엔 찬 바람만 쌩쌩 분다. 그러다 불의의 사고를 당해 10년 전 단독판사 시절로 회귀한 한영은 이번엔 정의 구현을 목표로 세희에게 접근한다. 휴대폰을 든 채 짓는 그의 의미심장한 미소는 은근한 긴장감을 자아내며, 두 사람 사이 벌어질 전개에 호기심을 높인다.오세영이 연기하는 유세희는 대한민국 최고 법무법인 해날로펌의 막내딸로 완벽한 외모에 자만심 가득한 성격이다. 부족한 것 없이 자란 탓인지 자존심 세고 굽힐 줄 모르는 그는 이한영이 해날로펌의 명을 거스르자 단칼에 등을 돌린다. 이후 10년 전으로 돌아간 세희는 소개팅 자리에서 '이상한 남자' 이한영과 최악의 첫 만남을 갖고, 점점 그에게 빠져드는 자신을 발견하게 된다.지성과 오세영은 냉랭함 가득하던 부부 사이에서 서로 다른 목적을 갖고 새롭게 시작하는 남녀의 관계는 물론이고, 청탁 재판에 깊게 연루된 해날로펌을 둘러싼 신경전을 벌여나갈 예정이다. 극에 또 다른 파도를 몰고 올 지성과 오세영의 복잡다단한 관계가 어떤 영향을 줄지 궁금해진다.'판사 이한영'은 원작 웹소설 1,181만 회, 웹툰 9,066만 회, 합산 1억 247만 뷰를 기록한 동명의 작품을 원작으로 한다. '더 뱅커', '나를 사랑한 스파이', '모텔 캘리포니아' 등을 통해 감각적인 연출력을 선보인 이재진 감독을 비롯해 박미연 감독, 김광민 작가가 의기투합했다.'판사 이한영'은 다음 달 2일 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr