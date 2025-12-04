여행 유튜버 곽튜브가 새로운 헤어스타일을 공개했다.
지난 3일 유튜브 채널 '곽튜브'에는 '러시아어 듀오가 고려인마을에 가면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 게시됐다. 영상에서 곽튜브는 달라진 머리 모양을 먼저 언급했다. 그는 "머리 좀 볶았다"고 말하며 스타일 변화를 직접 설명했다. 곽튜브는 머리를 정돈하게 된 이유를 밝혔다. 그는 "멋을 부리고 싶기도 했는데 머리가 너무 길어서 지저분해 보였다"고 말했다. 이어 "신혼여행 영상들을 보는데 신부에게 예의가 없는 것 같더라"고 덧붙였다.
또 그는 "아내가 이런 스타일을 좋아한다"고 말했다. 그러면서 "이제 좀 더 유부남 같고 아버지 머리 느낌이 난다"고 자신의 변화를 전했다.
곽튜브는 지난달 5세 연하의 공무원과 결혼했다. 그는 결혼을 준비하며 17kg을 감량한 사실을 공개해 주목받았다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
