사진=김다영 SNS

배성재 아나운서의 아내 김다영이 고개를 숙였다.김다영은 지난 3일 자신의 인스타그램에 "네..여러분의 소름 방지를 위해 앞으로도 더 안 보이는 곳에서만 꽁냥대겠습니다😇 심심한 사죄의 말씀과 함께..."라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에서 김다영은 배성재를 만나 대화를 나누고 있는 모습. 김다영은 배성재에게 "왜 아까 나 못 알아봤어?"라고 물었다. 배성재는 입은 정장을 보여주며 "장모님이 사주신 거"라며 동문서답했다.배성재는 "안 맞을까봐 걱정했는데 러닝 열심히 해가지고 맞더라고"라며 김다영의 모친이 사준 정장을 연신 자랑했다. 그러자 김다영은 "아까 왜 나 못 알아봤어"라고 재차 물었다. 김다영은 "내가 아까 '배성재 화이팅!'했는데 못 알아봤잖아"라며 추궁했다. 이에 배성재는 "아 그랬어? 몰랐어"라며 김다영에게 다가가 그를 안았다.이때 주변에 있던 여성들이 이를 포착하고 함성을 질렀고, 두 사람은 쑥스러워 하며 자리를 떠났다.한편 김다영은 SBS 예능 '골 때리는 그녀들'(이하 '골때녀')을 계기로 배성재 아나운서와 연인으로 발전, 약 2년의 교제 후 지난 5월 백년가약을 맺었다. 두 사람은 결혼식을 생략하고 양가 식구들끼리 식사 자리를 갖는 것으로 예식을 대신했다.김다영은 목포·부산 MBC에서 근무하다가 2021년 SBS 경력직 아나운서로 입사했다. '김영철의 파워 FM' 고정 게스트, 'SBS 8 뉴스'에서 스포츠 뉴스 진행을 맡았으며 지난해 열린 파리올림픽 메인 MC로 활약한 후 지난 4월 SBS에서 퇴사했다.배성재는 2005년 KBS 31기 공채 아나운서로 입사했다. 이듬해 2006년 SBS 공개 14기 아나운서로 옮겨 SBS에서 오랜 기간 활약했다. 2021년 퇴사를 선언하면서 프리랜서로 전향해 '국대는 국대다', '골때녀', FIFA 월드컵, 아시안 게임, 올림픽 등 다수 스포츠 중계를 맡으며 시청자와 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr