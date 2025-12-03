TV텐 바로가기
배우 박진영이 브루넬로 쿠치넬리 로마 이벤트 참석차 3일 오전 인천국제공항을 통해 이탈리아 로마로 출국했다.
박진영, 로마행 비주얼 폭발 순간 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

