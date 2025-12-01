쥬얼리 출신 이지현이 양육비를 주지 않은 전 남편을 폭로했다.
1일 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'에는 '우린 남자 보는 눈이 없어~ 쥬얼리 이지현 막영애 김현숙의 싱글맘 이야기!'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 김현숙은 동네 친구 이지현을 만났다. 그는 "지현이가 맨날 쳐박혀서 애들만 보니까 이런데 나와봐야 한다"며 숨겨진 동네 포차로 초대했다.
근처에 살지만 만나지 못했던 두 사람. 김현숙은 "우린 돈 벌어야지, 육아 해야지. 맡길 곳도 없고, 아무도 도와주는 사람도 없다. 게다가 지현이는 애가 두 명이잖냐. 첫째가 사춘기고"라며 한탄했다. "공통점이 있다"고 강조한 김현숙은 "양육비를 못 받고 있다는 거다. 이런 XX것들, 개XX들이지"라고 흥분한 모습을 보였다. 그는 "살다 보면 각자 사정 아픔이 있겠지만, 양육비 안 주는 XX들은 인간이 아니야"라고 분노했다.
김현숙은 "하민이가 내가 강해 보이니까, 아빠가 불쌍한 사람이라고 오해하더라. 그래서 양육비가 100만원으로 책정되어 있는데, 아빠가 안 준다고 설명했다. 딱 두 번 받았는데, 이혼 후다. 결혼 생활 중에 생활비 받아본 적이 단 한 번도 없다"고 주장했다.
이에 공감한 이지현은 "저는 어릴 때부터 말했다. 아이들이 갖고 싶고, 원하는 건 끝도 없는데, 아빠랑 면접 교섭하고 오면 상상도 못 할 일들이 생기더라. 그래서 '양육비를 아빠는 주지 않는다. 혼자 이만큼 하려니 힘들다. 절약해 주길 바라지만, 엄마가 더 열심히 살 거다. 불안할 필요는 없다'고 말했다"고 털어놨다. 김현숙이 "이혼이란 게 쉽지는 않다"고 토로하자, 이지현은 "저는 양육비 때문에 소송 두 번이나 했다"며 공감의 미소를 지었다.
이지현은 김현숙의 '동치미' 출연에 대해 "사실 내가 섭외 1순위였을 거다. 언니가 거기 앉아 있는 걸 존경한다. 결혼 이야기, 아픈 얘기를 다시 끄집어내는 게 쉽지 않을 텐데"라고 이야기했다. 김현숙은 "포장해서 이야기해도 난리가 나더라. 나도 먹고 살려고 하는 거"라고 고백했다.
방송 활동이 뜸한 이지현은 "아직 지난 힘든 얘기를 꺼내는 게 힘들더라. 창피하고"라고 솔직한 마음을 드러냈다. 최근 미용사 변신으로 화제가 된 이지현에게 김현숙은 "연예인 하다가 전문직 가기가 쉽지 않다. 지현이 보면서 '엄마는 강하다'는 느꼈다"고 극찬했다.
이지현은 "필기는 한 번에 붙었는데, 실기에서 7번 떨어졌다. 1년 3개월이 걸렸다. 현재 6개월 양성 코스에 다니는 데, 사는 게 사는 게 아니더라. 이제 졸업 한 달 남았다"며 엄마로서의 책임감을 드러냈다.
한편, 이지현은 두 번의 이혼을 겪었다. 첫 번째 이혼은 2013년경, 두 번째 이혼은 2017년 재혼 후 약 3년이 지난 2020년경이다. 현재 1남 1녀를 홀로 양육 중이다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
