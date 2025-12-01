사진=김현숙 유튜브

쥬얼리 출신 이지현이 양육비를 주지 않은 전 남편을 폭로했다.1일 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'에는 '우린 남자 보는 눈이 없어~ 쥬얼리 이지현 막영애 김현숙의 싱글맘 이야기!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김현숙은 동네 친구 이지현을 만났다. 그는 "지현이가 맨날 쳐박혀서 애들만 보니까 이런데 나와봐야 한다"며 숨겨진 동네 포차로 초대했다.근처에 살지만 만나지 못했던 두 사람. 김현숙은 "우린 돈 벌어야지, 육아 해야지. 맡길 곳도 없고, 아무도 도와주는 사람도 없다. 게다가 지현이는 애가 두 명이잖냐. 첫째가 사춘기고"라며 한탄했다."공통점이 있다"고 강조한 김현숙은 "양육비를 못 받고 있다는 거다. 이런 XX것들, 개XX들이지"라고 흥분한 모습을 보였다. 그는 "살다 보면 각자 사정 아픔이 있겠지만, 양육비 안 주는 XX들은 인간이 아니야"라고 분노했다.김현숙은 "하민이가 내가 강해 보이니까, 아빠가 불쌍한 사람이라고 오해하더라. 그래서 양육비가 100만원으로 책정되어 있는데, 아빠가 안 준다고 설명했다. 딱 두 번 받았는데, 이혼 후다. 결혼 생활 중에 생활비 받아본 적이 단 한 번도 없다"고 주장했다.이에 공감한 이지현은 "저는 어릴 때부터 말했다. 아이들이 갖고 싶고, 원하는 건 끝도 없는데, 아빠랑 면접 교섭하고 오면 상상도 못 할 일들이 생기더라. 그래서 '양육비를 아빠는 주지 않는다. 혼자 이만큼 하려니 힘들다. 절약해 주길 바라지만, 엄마가 더 열심히 살 거다. 불안할 필요는 없다'고 말했다"고 털어놨다.김현숙이 "이혼이란 게 쉽지는 않다"고 토로하자, 이지현은 "저는 양육비 때문에 소송 두 번이나 했다"며 공감의 미소를 지었다.이지현은 김현숙의 '동치미' 출연에 대해 "사실 내가 섭외 1순위였을 거다. 언니가 거기 앉아 있는 걸 존경한다. 결혼 이야기, 아픈 얘기를 다시 끄집어내는 게 쉽지 않을 텐데"라고 이야기했다. 김현숙은 "포장해서 이야기해도 난리가 나더라. 나도 먹고 살려고 하는 거"라고 고백했다.방송 활동이 뜸한 이지현은 "아직 지난 힘든 얘기를 꺼내는 게 힘들더라. 창피하고"라고 솔직한 마음을 드러냈다.최근 미용사 변신으로 화제가 된 이지현에게 김현숙은 "연예인 하다가 전문직 가기가 쉽지 않다. 지현이 보면서 '엄마는 강하다'는 느꼈다"고 극찬했다.이지현은 "필기는 한 번에 붙었는데, 실기에서 7번 떨어졌다. 1년 3개월이 걸렸다. 현재 6개월 양성 코스에 다니는 데, 사는 게 사는 게 아니더라. 이제 졸업 한 달 남았다"며 엄마로서의 책임감을 드러냈다.한편, 이지현은 두 번의 이혼을 겪었다. 첫 번째 이혼은 2013년경, 두 번째 이혼은 2017년 재혼 후 약 3년이 지난 2020년경이다. 현재 1남 1녀를 홀로 양육 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr