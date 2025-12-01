'믿보배' 이준호, 결국 또 해냈다…'태풍상사' 두 자릿수 시청률 기록→흥행 3연타 [TEN스타필드]

사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 이준호가 '태풍상사'에서 좋은 성적을 거두며 3연타석 흥행에 성공했다. '옷소매 붉은 끝동', '킹더랜드'에 이어 '태풍상사'를 통해 또 한 번 두 자릿수 시청률을 기록한 그는 이번에도 믿고 보는 배우의 저력을 입증했다.지난달 30일 종영한 tvN '태풍상사'는 1997년 IMF 외환위기 속, 직원도 자본도, 팔 것조차 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍의 성장기를 그린 작품이다. 이준호는 극 중 강태풍 역을 맡았다.시장조사업체 닐슨코리아 에 따르면 '태풍상사' 최종회 시청률은 전국 가구 기준 평균 10.3%, 최고 11.4%, 수도권 기준 평균 10.7%, 최고 12.1%로 자체 최고 기록을 경신했다. 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 오르며 유종의 미를 거뒀다.'태풍상사'는 방영 전부터 기대를 한 몸에 받았다. 전작 '킹더랜드'에서 자체 최고 15.7%를 기록한 이준호가 주연으로 나서는 데다, 앞서 같은 채널에서 방영됐던 '폭군의 셰프'가 마지막 회 17.1%를 찍으며 안정적인 시청률을 이어받을 수 있었기 때문이다.지난 10월 11일 첫 방송된 '태풍상사'는 5.9%로 출발해 4회에서 9.0%까지 오르는 등 초반 상승세를 탔다. 그러나 이후 전개가 느려지고 로맨스 비중이 커졌다는 지적이 이어지며 시청률은 7~9%대에서 정체됐다. 지난달 29일 방송된 15회는 6.6%까지 떨어지며 위기를 맞기도 했다.마의 10%를 돌파할 수 있을지 관심이 쏠린 상황 속, 이준호는 마지막 회에서 결국 10.3% 두 자릿수 시청률을 달성하며 3연타 흥행에 성공했다. 한 방송업계 관계자는 "중반부 전개에 아쉬움이 있었다는 평가에도 결국 이준호의 힘이 컸다"며 "안정적인 연기력으로 신뢰를 쌓아왔던 배우였기에 가능했던 성과"라고 말했다.이준호는 2008년 그룹 2PM으로 데뷔해 'Heartbeat', 'Again & Again', 'Hands Up' 등의 히트곡을 발매하며 큰 사랑을 받았다. 그는 2013년 영화 '감시자들'을 통해 연기 활동을 시작했다. 당시 '감시자들'은 누적 관객 수 550만명을 기록하며 좋은 성적을 거뒀다.안방극장에 데뷔한 건 2016년 드라마 '기억'을 통해서다. 이후 드라마 '김과장', '기름진 멜로', '그냥 사랑하는 사이' 등에 출연하며 차근차근 필모를 쌓은 그는 2021년 MBC 드라마 '옷소매 붉은 끝동'에 출연해 최고 시청률 17.4%를 기록, 배우 인생의 전환점을 맞았다. 이준호는 '옷소매 붉은 끝동'으로 MBC 연기대상 미니시리즈 남자 최우수 연기상을 받았다.이준호는 '옷소매 붉은 끝동', '킹더랜드', '태풍상사'까지 3연속 두 자릿수 시청률을 기록하게 됐다. 그의 차기작은 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'다. 오는 26일 공개되는 '캐셔로'는 돈을 쓸수록 힘이 강해지는 신개념 히어로의 활약을 그린 작품이다. 극 중 하루아침에 히어로가 된 강상웅 역을 맡은 이준호가 '캐셔로'를 통해 4연타석 흥행에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr