텐아시아 DB

[사진 제공=MBC ‘나 혼자 산다’ 방송 캡쳐]

“‘예쁜 쓰레기’에서 ‘예쁜 예비 팜유’로!”배우 서범준이 MBC ‘나 혼자 산다’를 통해 ‘우주 메리미’ 속 ‘예쁜 쓰레기’에서 ‘예쁜 예비 팜유’로 변신에 성공했다.서범준은 지난달 28일 방송한 MBC ‘나 혼자 산다’에서 ‘무지개 친구를 소개합니다’ 주인공으로 출연, 지난 키의 집들이에서 살짝 보여준 ‘대식가 면모’와 ‘9년 차 프로 자취러’의 일상을 낱낱이 공개했다. 특히 서범준은 무지개 멤버들 중 팜유 멤버들을 가장 보고 싶었다고 밝혀 전현무, 박나래의 환영을 받았다. 더불어 “팜유도 비주얼이 필요해요”라는 전현무의 러브콜을 받아 ‘신입 팜유 등극’에 대한 기대감을 높였다.화제의 인기 드라마 ‘우주 메리미’에서 여주인공을 배신한 찌질한 전 남친 김우주로 분했던 서범준은 드라마 종영 후 ‘준 치팅데이’를 맞아 마음껏 음식을 즐기는 ‘위대(大)한 하루’를 공개했다.2살 반려견 몽드와 함께 사는 서범준은 오전 6시 5분부터 빵 위에 불고기, 치즈를 듬뿍 담은 샌드위치를 만들어 먹는 ‘빵돌이’다운 아침 식사 메뉴를 자랑했다. 이어 서범준은 1시간 뒤 차갑게 먹는 롤 빵을 냉동고에서 꺼내서 또 먹었고, 치즈와 생크림을 추가한 크루아상을 데워 먹었다. 세 번째 빵을 먹다가 빵 맛집의 빵을 주문한 서범준은 곧바로 네 번째 황치즈 바게트와 연유 바게트, 에멘탈치즈 깜바뉴 빵 먹방에 나섰다. 1시간 만에 빵 먹방만 ‘4차전’에 돌입한 것. 실제로 ‘빵지순례’도 다닌다고 얘기한 서범준은 대전에 빵 택시와 빵 버스가 있다고 한 뒤 다이어트 때도 프로틴으로 만든 빵을 먹는다고 전해 진정한 ‘빵돌이’의 면모를 뽐냈다.이어 빠른 정리와 설거지로 살림꾼 모습을 자랑했던 서범준은 실내 자전거로 먹은 빵의 칼로리를 불태웠다. 서범준은 쉬지 않고 누나가 운영하는 디저트 카페에서 빠릿빠릿한 일솜씨로 아르바이트에 나섰다. 누나를 위해 챙겨온 샌드위치를 건네주는 다정한 남동생의 모습을 보여주기도 했다. 집으로 돌아온 서범준은 점심 식사에서 생크림과 치즈를 듬뿍 넣은 리소토식 ‘생크림 김치 볶음밥’을 만들어 먹는, 범상치 않은 ‘치즈 러버’ 입맛을 선보였다. 여기에 피낭시에 안에 버터 두 개를 추가한 ‘버터버터 샌드 피낭시에’까지 먹은 서범준은 ‘빵게팅’에 성공한 빵들을 냉동고에 넣으며 기뻐해 못 말리는 ‘빵사랑’을 입증했다.먹방 후 여지없이 실내 자전거를 타며 자기관리를 했던 서범준은 몽드와 함께 재래시장으로 향했다. 더욱이 서범준은 자신을 알아본 시민들과 인사를 나누고, 즉석으로 이뤄진 팬미팅에서도 서글서글한 태도를 보였다. 마지막으로 재래시장에서 사 온 방어회 및 각종 음식으로 차린 푸짐한 저녁 만찬을 마음껏 즐긴 서범준은 “배우라는 직업을 평생하고 싶기 때문에 건강한 마음으로 먹고 싶을 때는 먹고, 더 많이 움직이고, 이런 마음이 중요한 것 같아요”라는 말을 남기며 행복 빵빵한 ‘준 치팅데이’를 마무리했다.한편 배우 서범준이 출연한 MBC ‘나 혼자 산다’는 매주 금요일 밤 11시 10분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr