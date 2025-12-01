사진=텐아시아DB

OTT 플랫폼 티빙(TVing)에서 독점 생중계한 임영웅 콘서트 무료 라이브 콘텐츠가 압도적인 시청률과 함께 높은 이용자 반응을 이끌어냈다.지난 30일 오후 5시 올림픽공원 케스포돔(KSPO DOME)에서 열린 '임영웅 IM HERO TOUR 2025-서울' 티빙 독점 라이브는 동시간대 라이브 시청 점유율 최고 95.3%를 기록했다. 또 올해 티빙에서 진행한 단일 라이브 콘텐츠 중 총시청자 수(UV)와 최고 동시 접속자 수 모두 가장 높은 수치를 기록했다.임영웅 콘서트 라이브의 성공 비결은 이용자들이 공연 전부터 끝나는 순간까지 현장의 열기를 뛰어넘는 즐거움을 만끽할 수 있도록 준비한 티빙만의 라이브 풀 패키지다. 티빙만의 OTT 서비스 운영 노하우와 라이브 콘텐츠 기획력을 더한 세심한 단계별 서비스는 이용자들의 관심으로 이어졌다.우선 라이브 사전 알람 신청받아 이용자들이 방송 시작 시간을 놓치지 않게 돕고. 티빙 라이브 튜토리얼을 통해 누구나 손쉽게 생중계 콘텐츠에 접속할 수 있도록 배려했다. 이에 더해 팬들에게 보내는 임영웅의 스페셜 그리팅 영상을 공개하며 기대감을 높였다.공연 시작 1시간 전 진행된 사전 라이브 방송에서는 특별 MC와 팬들이 티빙톡으로 소통하는 시간을 마련해 더욱 생생하고 다채로운 시청 경험을 선사했다. 끝으로 대규모 동시 접속에 대비한 안정화 작업과 고화질·고음질 스트리밍 환경 구축에 집중해 본 공연 내내 현장감 넘치는 라이브 방송을 제공했다.티빙 관계자는 "이번 임영웅 콘서트 라이브는 티빙이 예능, 드라마는 물론 음악 공연 분야에서도 차별화된 라이브 시청 경험을 제공할 수 있음을 보여준 성공 사례"라며 "앞으로도 다양한 분야의 K-콘텐츠 팬들을 한자리에 모을 수 있는 강력한 IP 기반의 라이브 콘텐츠를 지속해서 선보이겠다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr