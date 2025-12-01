드라마 ‘조각도시’ 시즌1에서 지창욱, 도경수와 함께 호흡하며 짧지만 강렬한 존재감을 보여준 배우 도연진이 에슬레저 브랜드 ‘톤오브유(TONE OF YOU)’의 새로운 뮤즈로 발탁됐다.
도연진은 필라테스와 플라잉 요가 등 다양한 운동을 통해 다져온 균형 잡힌 바디라인과 건강한 에너지를 지닌 배우로, 평소에도 톤오브유 제품을 즐겨 착용해 온 ‘진짜 고객’으로 알려져 있다. 이러한 자연스러운 인연이 이번 공식 모델 선정으로 이어지며 더욱 특별한 의미를 더하고 있다.
브랜드 관계자는 “도연진 배우가 가진 우아하면서도 건강미 넘치는 이미지, 그리고 그녀만의 감각적인 라이프스타일이 톤오브유가 지향하는 ‘자신감 있고 탄력 있는 활동성’과 완벽히 맞닿아 있다”며 “이번 협업을 통해 브랜드의 ‘스페셜 일상 웰니스’를 선보이고, 톤오브유의 메시지가 더욱 강렬하게 확장될 것”이라고 밝혔다.
한편, 새로운 얼굴 도연진과 함께 톤오브유는 다양한 캠페인과 새로운 시즌 컬렉션을 순차적으로 공개할 예정이다. 업계에서는 이번 협업이 에슬레저 시장에서 브랜드의 존재감을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대를 모으고 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
