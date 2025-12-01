티아라 우정 포에버…효민, 함은정 결혼식사 찍사 인증

티아라 효민이 함은정, 김병우 감독의 결혼식에 참석했다.지난달 30일 효민은 자신의 계정에 함은정의 결혼식 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 함은정이 웨딩드레스를 입고 입장하는 모습이 담겼다. 함은정은 청순한 모습을 자아냈다.함은정, 김병우 감독은 신혼여행을 떠나지 않고 당분간 작품 활동에 집중한다. 현재 배우로 활약 중인 함은정은 이번달 방송되는 MBC 새 일일드라마 ‘첫 번째 남자’에 출연한다. 김병우 감독은 넷플릭스 오리지널 ‘대홍수’ 공개를 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr